Türkiye'nin ilk tematik sanat üniversitesi Eskişehir'e kurulacak...

01 Haziran 2020

Gelişim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz, okullarının 22 yıldır Eskişehir’de eğitim hayatına katkı veren evrensel bir okul olduğuna vurgu yaptı. Eskişehir’deki yerel öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alan, Türkiye’deki eğitim ve öğretim realitesini bilen dünyadaki gelişmeleri ise yakından takip eden bir kurum olduklarının altını çizen Şahbaz, “Gelişim Okulları eğitim uygulamaları ve öğrenme süreçleri ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan bu yönüyle farklılığını öğrenci lehine kullanan hormonsuz, abartısız eğitimin sadeliğini ve içtenliğini kullanarak öğrencilerini her alanda destekleyen bir kurumdur” diye konuştu.

“MAT-FKB kişisel gelişim kursları ile sahaya geri dönüyoruz”

Gelişim Okullarının yaklaşık 235 çalışanıyla istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Şahbaz, büyüme sürecini yatayda hedefleyen kurumlarının 2020’de Kütahya’da bir kampüsü de bünyesine katarak yoluna devam ettiğini aktardı. Kütahya Gelişim Okulları hakkında bilgi veren Şahbaz, “Kütahya’da 20 yıllık bir vakfa ait olan okulumuzu, Kütahya Gelişim Okulları olarak hizmete açtık. Bu okulumuzda da Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi olarak eğitim veriyoruz. Önümüzdeki eğitim yılı için de hazırlıklarımızı yaptık. Gayet de iyi gidiyor. Kütahya’da, Gelişim Okullarının algısı oldukça iyi durumda. 2020-2021 eğitim öğretim yılında iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Eskişehir’de uzun yıllar dershane hizmeti veren MAT-FKB’nın, kişisel gelişim kursları adı altında tekrar hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Şahbaz, “Yeni bir kurs merkezi açmakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem lise hem de üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ‘MAT-FKB Kişisel Gelişim Kursları’ adı altında hizmet vereceğiz. Uzun yıllar sonra tekrar sahaya dönmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sahne Sanatları ve Performans Sanatları Üniversitesi, Türkiye’de bir ilk olacak”

Üç devlet üniversitesi olan Eskişehir’e özel bir de vakıf üniversite kazandırmak istediklerini söyleyen Şahbaz, “Eskişehir’de özel üniversite açmak gibi bir fikrimiz var. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bizim düşündüğümüz üniversite, tematik bir üniversite olacak. ‘Eskişehir Sahne Sanatları ve Performans Sanatları Üniversitesi’ ismiyle kurulacak üniversitemizi kampus bir üniversite olarak değil şehir üniversitesi olarak planladık. Üniversitemizi, Eskişehir’de Fabrikalar Bölgesi diye bilinen bölgede 25 dönüm arazi üzerinde kurup, şehrin belli noktalarına dağıtmayı planlıyoruz. Şuanda arsa tahsisi ile çalışmalar devam ediyor ” dedi.

Sahne Sanatları ve Performans Sanatları Üniversitesi’nin, Türkiye’de bir ilk olacağına dikkat çeken Şahbaz, üniversiteyi 2025 yılında eğitime açmayı hedeflediklerini ifade etti. Üniversite içerisinde sahne sanatları ve performans sanatları teması ile 22 tane bölüm olacağını anlatan Şahbaz, “Üniversitemizde sadece sahne sanatları ve performans sanatları alanında bölümler olmayacak. Havacılık ve sağlığa ilişkin bölümleri de üniversitemiz içerisine dahil etmeyi düşünüyoruz. Üniversite kurulduktan üç yıl sonra ise İtalya ya da Amerika ile çift diploma vermek gibi bir düşüncemiz var. Bu konuda İtalyanlar ve Amerikalılar oldukça iyi noktadalar. Bizim buradaki amacımız sahnenin her yanını besleyen insan kaynağını yetiştirmek. Üniversitenin 60 milyon gibi bir başlangıç yatırımı olacak” diye konuştu.