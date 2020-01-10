Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı

10 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in zeytinin başkenti ve Marmara’nın incisi olmasının yanı sıra 60 yıllık bir rüyaya ev sahipliği yapacak olmasının ilan edildiğinin bir yılbaşı arifesi yaşadıklarını belirtti. Bu projenin açıklanması ile birlikte Gemlik’in ülke gündeminin merkezine oturduğu ve ilçenin çok ciddi bir şekilde göç baskısı altına girdiğini vurgulayan Başkan Sertaslan, “Bu büyük işletmenin, herkesin gözünde ve kalbinde olan bu iş için kentimizi hazırlamalıyız. Nüfus artışı muhtemel görünüyor. Kentimizi sosyal donatı ve konut alanları hazırlamamız lazım, önümüzde zeytin koruma ve mera koruma kanunu gibi birçok engel var planlarımızın onaylanmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bütün bu konularda hazırlık yapacağız” dedi.

“Gemlik’te 12 bin işsizimiz var”

Gemlik’te 12 bin işsiz olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, açıklamaların ardından İŞKUR’dan bilgi aldıklarını, işsizlerin hangi alanlarda istihdama uygun olduklarının tespiti için çalışıldığını, elde edilecek verilerin Cumhurbaşkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılacağını kaydetti. Sertaslan, “Gemlik’i dediğimiz gibi hazır hale getirirsek yerli otomobil fabrikası boynumuza takılmış bir şeref madalyası haline gelir. Üretilecek yerli otomobilin birincisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ait, ikincisini sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a bırakabiliriz. Üretilecek üçüncü araca ise Gemlik Belediyesi olarak talibiz, bu araç Gemlik Belediyesi’nin hakkıdır” diye konuştu.