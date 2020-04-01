Türkiye’nin Patent Haritası’na BUÜ imzası

01 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firmasının hazırladığı “Türkiye'nin Patent Haritası Raporu”, TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek yayımlandı. Teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen raporda Bursa Uludağ Üniversitesi ve ULUTEK Teknopark’ın verileri de değerlendirildi. BUÜ, rapordaki genel bakış bölümünde yer alan ‘Üniversitelerin Tescil Edilmiş Avrupa Patent Başvurusu (EP) Sayısına Göre Liderlik Tablosu’ kısmında 3 Avrupa Patenti ile Türkiye’deki tüm üniversiteler sıralamasında 7’nci sıraya yükseldi. Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin patent başvuruları (yayınlanan) analiz edilerek, en fazla Avrupa Patent Belgesine sahip olan üniversitelerin belirlendiği tabloda en iyi 18 sıralaması yapıldı. BUÜ, 3 Avrupa Patent Belgesi ile çok sayıda üniversiteyi geride bırakarak ilk 7 içerisinde yer almayı başardı.

Tekstil Teknolojileri kategorisindeki istatistikler kısmında ise en fazla bireysel patent sahibi olan akademisyenler sıralandı. BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, 7 patent ile listenin ilk sırasına yerleşti. Raporda, “Tekstil teknolojileri alanında yayınlanan patentlerin analiz edilerek, en fazla patent başvurusu olan üniversiteler, firmalar, kurumlar ve bireysel patent sahipleri belirlenmiştir” açıklamasına yer verildi. Oluşturulan Top 10 listesinde Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, 7 patent ile 1 numarada yer aldı.

Patent lisanslamada ilk 3’te

Bursa Uludağ Üniversitesi, toplam 60 adet lisanslama/devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımının ele alındığı ‘Üniversitelerde Lisanslama’ kategorisinde de kendisine ilk 3’te yer buldu. ODTÜ ve Gaziantep Üniversitesi’nin ilk iki sırayı paylaştığı listede Bursa Uludağ Üniversitesi de 4 patent lisanslama sayısı ile 3’üncü sıraya yükseldi.

Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda ULUTEK Teknopark da sıralamada kendisine yer buldu. Raporda, Türkiye’de teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların yaptıkları patent/faydalı model başvuruları analiz edildi. ULUTEK Teknopark, Genel Bakış-İstatistikler kısmında adrese dayalı olarak tespit edilen patent/faydalı model rakamlarına göre oluşturulan ‘En İyi 20 Teknopark’ listesinde 4’üncü sıraya yükseldi. ULUTEK, 117 Patent/Faydalı Model başvurusu ile Yıldız Teknik, İTÜ ve ODTÜ’nün ardından en iyi performans gösteren teknopark oldu.