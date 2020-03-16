Türkiye’nin ‘Tarihi Madenleri’ araştırılıyor

16 Mart 2020

Trabzon’da Mart ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumu düzenlenecek.KTÜ Maden Mühendisleri Derneği Başkanı Metin Güneş ve Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Alp, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Prof. Dr. Alp, Mat ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumuna ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirterek, 25 Mart’ta düzenlenecek olan 3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı ve 26 – 27 Mart’ta düzenlenecek olan 2. Maden Mühendisliği Sempozyumu ile ilgili bilgi verdi.

Tarihi Madenler konusunu önemsediklerini ve bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Alp, “Tarihi maden kavramı, özellikle Osmanlı döneminde Türkiye’de yerli ve yabancı şirketler tarafından çıkarılan ancak daha sonra unutulan madenlerle ilgilidir. Biz bu madenlerin yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Tarihi belgeler ve diğer kaynaklardan eski madenlerin yerlerini tespit ederek incelemelerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Daha önce 2 kez gerçekleştirdiğimiz Tarihi Madenler konferansında önemli kazanımlar elde edildi” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da Doğu Karadeniz Bölgesi’nin maden yönünden zengin olduğunu vurgulayarak, “Özellikle Gümüşhane bölgesindeki madenlerin taşınmasında lojistik yönden çok önemli rol oynayan Erzincan – Trabzon demiryolunun tamamlanmasını bölgedeki madenlerin dünyaya daha kolay ulaştırılması açısından önemli görüyoruz” diye konuştu.