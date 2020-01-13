Türkoğlu Belediyesi geleceğe nefes oldu

13 Ocak 2020

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş eşliğinde bütün Belediye personellerinin katıldığı etkinlikte 3 bin adet fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olmaya devam ediyorlar.

Yine güzel bir projeye imza atan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş konuşmasında; Bugünü Türkoğlu Belediyesinin bütün personelleriyle beraber Şekeroba Mahallemize fidan dikme günü olarak belirledik. Güzel bir projeye imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Öncelikli olarak Türkoğlu Belediyemizin bütün personellerine teşekkür ediyoruz. Türkoğlu’nda en büyük parklardan bir tanesini de Şekeroba Mahallemize yapıyoruz. Millet bahçesini oluşturacağımız alana bugün 3 bin civarında fidan dikimine tüm personellerimizle start verdik.

ŞEKEROBA OKSİJEN DEPOSU OLACAK



İnşallah burası 10 bin Nüfuslu bir mahallemiz, içerisinde bisiklet yolları, yüzme havuzu, nikah sarayı ve düğün salonu gibi bir çok aktivitenin yapılacağı büyük bir millet bahçesini oluşturmak için günümüzü buraya ayırdık. Emeği geçenlere meclis üyelerimize, belediye personellerimize teşekkür ediyoruz.

Biliyorsunuz Türkoğlu İlçesi Kahramanmaraş’ın sanayi üssü olmaya aday bir ilçesi şuanda bir tane organize sanayi, ıslah organize, geçen hafta itibari ile onaylanan ikinci gıda ihtisas organize sanayisini de faaliyet geçiriyoruz. Önümüzde ki 4 yıllık süre içerisinde çelik-tencere, sera OSB ile beraber bölgenin en büyük sanayi üslerinden birisi olacak. Bu sayede Türkoğlu’nda işsizliği bitireceğiz hem de ilçemize göç olacak.

Son 5 yılda nüfusu 10 bin artan bir ilçeyle karşı karşıyayız. Amacımız 2030’larda nüfusumuz 120,130 binlere yakın bir ilçe olacak ona hazırlık yapıyoruz. Gerek devlet yatırımlarımız, gerek ilçe belediyemiz gerekse de büyükşehir belediyemizin yatırımlarıyla Türkoğlu yaşanabilir ilçe haline geldi daha da güzel projelerle Türkoğlu’muzu 3.metropol ilçe yapacağız 2024 yılına kadar. Bunun içinde ekibimizle beraber gece gündüz çalışacağız sosyal sorumluluk gereği personellerimizle beraber fidan dikiyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Diyerek konuştu.