TürkTraktör son teknolojik ürünlerini BURTARIM’da sergileyecek

04 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Sektördeki kesintisiz liderliğini 12. yılına taşıyan TürkTraktör, modern tarıma yön verme vizyonuyla hayata geçirdiği, çiftçilerin tarladaki verimini artırmayı amaç edinen ürün ve hizmetlerini Bursa Tarım Fuarı 2019’da ziyaretçilerle buluşturacak. Fuar öncesinde Divan Otel’de düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Kuruluşunun 65’inci yılında TürkTraktör, çiftçinin ihtiyacına ve verimli üretim için modern tarıma yönelik aralıksız yatırımlarını sürdürüyor. Bu yılın başından beri gerek mekanizasyon ve akıllı tarım uygulamaları gerekse de kampanyalar ile çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Bursa gibi verimli topraklara sahip büyük bir tarım kentinde bizi, yeniliklere çok açık bir çiftçi profili karşılıyor. Bu nedenle de Türkiye’nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini ilk kez bu fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarının ve üretiminin ülkemizde gerçekleştiğine vurgu yapan Aykut Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide modellerimizle bu son teknolojiyi her kesimden çiftçinin erişebileceği uygun bir fiyat ile piyasaya sunuyoruz. Fabrika çıkışlı bir özellik olarak sunulan otomatik dümenleme sistemi verimin anahtarı olacak, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesini sağlayacak.”

“Bahçe traktörlerimiz Bursa ve bölge tarımı için biçilmiş kaftan”

Fuara getirdikleri ürünlere kısaca değinen Özüner, “Uluslararası ödüllü yılın traktörü New Holland TTJ serisinin 5. yılına özel olarak, 150 adet sınırlı üretimi yapılan TTJunior modelimizi de fuarda sergiliyoruz. Eşsiz ölçüleri, güçlü ve ekonomik motoruyla geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların vazgeçilmezi olan TTJunior, koyu gri ve New Holland mavi renklerine sahip özel tasarımıyla standımızda fuar ziyaretçilerini karşılayacak. Maksimum performans ve yakıt ekonomisini bir arada arayan çiftçilerimizin ilgisini çekecek bir diğer ürünümüz ise TD4.100F. Bu modelimiz, yüksek basınçlı common-rail yakıt enjeksiyon teknolojisiyle donatılmış, 4 silindirli, tam 98 beygir gücü ile şu ana kadar yalnızca ithal traktörlerin yanıt verebildiği bahçe faaliyetlerinde yerli ve ekonomik bir çözüm oldu” şeklinde konuştu.

Bursa Tarım Fuarı’na özel %5 ila %7 indirim imkanı

Bursa Tarım Fuarı 2019 özelinde yararlanılabilecek farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli kampanyaların da olduğunu belirten Özüner, “Önceliğimiz yeni ürünlerimiz kadar çiftçilerimizin mekanizasyona erişimini de kolaylaştırmak. Kredi tutarlarına göre geçerli olacak yüzde 0,87’den başlayan çok cazip güncel faiz oranlarımız mevcut. Fuar ziyaretçileri tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade imkanı sağlayan TürkTraktör Finans’ın yeni avantajları hakkında detaylı bilgiye stantlarımızdan ulaşabilirler. Yine bu fuar özelinde farklı modellerimizi içeren indirimlerimiz olacak. Özellikle bahçe serilerinin öneminden yola çıkarak New Holland TTJunior ve TD4 bahçe serilerimizde ve Case IH JX90,100,110 modellerimizde yüzde 5 indirim, Case IH JX bahçe modellerimizde ise yüzde 7 indirim imkanı sunduk. Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladığımız hizmetlerimizden biri olan Tarlam Cepte Mayıs ayından beri belli model traktörlerimizi satın alanlar ve baz hizmeti kullananlar için ücretsiz sağlanıyor. Uydudan tarla görüntüleme gibi ileri düzey hizmet almak isteyen ve aktivasyon kodu olmayanlar için ise yıllık üyelik yapmaları halinde bu hizmetimiz yine Bursa fuarına özel olarak günlük 1 TL bedel ile satışta olacak” diye konuştu.