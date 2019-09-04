Türkyılmaz “Yılın Şehir Yöneticisi” Avrupa Ödülü’ne aday

04 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İngiltere'deki “Oxford Global Club of Leaders” analitik merkezinin “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında ödüle aday gösterildi. Başkan Türkyılmaz, 4 Ekim’de Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek törene davet edildi. Oxford Global Club of Leaders Sekreteri Alexandra Ferguson tarafından gönderilen davet mektubunda:

“Bölgeniz, dinamik ilerlemesi, yatırım ve turizm potansiyelinin artması ve çekici imajı nedeniyle Global Club of Leaders analitik merkezi tarafından aday olarak seçilmiştir. Belediyenizin etkili şehir yönetimini, şehir altyapısının iyileştirilmesini ve çekiciliğini teşvik etmek, potansiyel yatırımcıların ve uluslararası iş çevrelerinin dikkatini çekmek için Global Liderler Kulübü belediyenizi ve sizi “Şehir Yönetiminde Mükemmellik” ve “Yılın Şehir Yöneticisi” dallarında aday göstermiştir” denildi.