TÜRSAB'tan uluslararası dayanışma mektubu

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, koronavirüs salgınının başta turizm olmak üzere tüm ülke ekonomilerini durma noktasına getirdiğini söyledi. Geçen yıl turizmde rekor üstüne rekor kırıldığını ve ülke turizminin büyük moralle 2020 yılına girdiğini anımsatan Hamit Kuk, ancak koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

2020 yılı turizm sezonunun kaybedildiğini, ancak 2021 yılının hazırlıklarını şimdiden başladıklarını anlatan Kuk, ''TÜRSAB Akademi bünyesinde acente çalışanlarına yönelik hijyen, ülkemize gelecek turistlerin uçağa binişi, karşılanması ve otellerine yerleştirilmesi süreci konusunda bilgilendirme eğitimleri verilecek'' dedi.

Hamit Kuk, tüm dünya ülkelerinin de turizmde sıkıntı yaşadığını ifade ederek, Türkiye'de 110'dan fazla ülkenin büyükelçi ve başkonsolosluklarına, sıkıntıların ortak çözümü konusunda uluslararası dayanışma için TÜRSAB Başkanı Firüz Bağlıkaya imzasıyla mektup yazdıklarını bildirdi.

Kuk, büyükelçilerin dışında, Dünya Turizm Örgütü, Dünya Ticaret ve Turizm Konseyi, Avrupa Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Birliği ile diğer Yabancı Seyahat Acenteleri Birliklerine de mektup gönderdiklerini kaydetti.

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov'a gönderilen mektupta şu görüşlere yer verildi.

''Öncelikle, dünya çapında yüz binlerce insanın sağlığını ve refahını tehdit eden Korona virüsü salgını ile mücadelede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, tedavisi devam eden hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Rus hükümetinin pandemiye karşı aldığı mücadelede attığı adımları desteklediğimizi ve Rus dostlarımızla yürekten dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim.

Yaşamlarımızda karmaşık bir tehdit yaratmasının yanı sıra salgın, ülke ekonomilerinde de büyük tahribatlar yaratan bir dalgalanma etkisine neden olmaktadır.''

Turizm sektörünün böylesine çalkantılı ve şiddetli bir kriz döneminde, tam dayanışma ve birlik içinde hareket etmenin hayati önem arz ettiğine vurgulayan Bağlıkaya, mektubunda şunları kaydetti.

''Bu bağlamda turizm sektörü, her zaman küresel barışın savunucusu ve koruyucusu olmuştur. Doğası gereği turizm; kültürleri birleştiren, dayanışma sağlayan, kardeşliği besleyen, çatışmalara ve krizlere karşı kararlı bir şekilde duran ve en önemlisi insan ruhunda doğuştan var olan azmi teşvik eden, birleştirici bir güçtür.

Küresel birlik, dayanışma, iş birliği ve azmin, mevcut kargaşanın üstesinden gelmemizde kilit rol oynayacağına ve uluslarımızın bu zamanlardan kuvvetlenerek çıkacağına dair umut ve inancımız sonsuzdur. Bu çerçevede, TÜRSAB olarak, sektörümüzün karşılaştığı zorlukları hafifletmek adına, tüm dünyadan meslektaşlarımız ve paydaşlarımızla iş birliği yapmaya her zaman hazır olduğumuzu ve tüm potansiyel alanlarda fikir ve bilgi alışverişine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.''