“Turunçgilde iç ve dış pazara yeterli ürün yetişecek”

02 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Eylül ayında başlayacak turunçgil hasadı öncesinde ihracatçının gözü 15 ile 25 Mayıs 2020 tarihleri arasında sıcak esen poyraz nedeniyle zarar gören turunçgil bahçelerinde. Yaptıkları saha incelemelerinde özellikle erkenci turunçgil ürünlerini vuran sıcak hava dalgasının izlerinin kaybolduğunu belirten Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, haziran ayındaki çiçeklenme döneminin oldukça verimli geçtiğini ve hem iç pazar için hem de dış pazarlar için yeterli miktarda ürünün yetişeceğini belirtti. Bazı turunçgil ürünlerinin rekoltesinde düşük oranlarda düşüşlerin yaşanabileceğini ancak bu durumun da yaşanan afetin büyüklüğüne göre normal olduğunu kaydeden Kaçmaz, “Mayıs ayında erkenci turunçgil ürünlerini vuran sıcak poyraz esintisi nedeniyle hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız endişeye kapılmıştı. Ancak endişeye mahal vermeye gerek yok. Türkiye önümüzdeki dönemlerde de Kuzey Yarım Küre’nin en önemli narenciye üreticilerinden biri olmaya devam edecek” dedi.

Türkiye’nin toplam yaş ve meyve ihracatının yüzde 50’sinin turunçgil grubunun oluşturduğuna dikkat çeken Kaçmaz, Turunçgil Kesim ve İhraç Tespit Komisyonunca bahçelerde süren çalışmalar tamamlandığını aktardı. Kaçmaz, “İlk hasat mayer cinsi erkenci limonda 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ardından 3 Eylül’de limon ihracatı başlayacak. Daha sonra enterdonat ve lamas cins limonların hasadına geçilecek” diye belirtti.

İhracata yönelik kısıtlamaların kaldırılması üreticiyi sevindirdi

Türkiye’nin turunçgil üretiminde yüksek oranda iç tüketim fazlasına sahip olduğunu aktaran Kemal Kaçmaz, hasat sezon öncesinde ihracata yönelik kısıtlama kararının kaldırılmasının hem üreticiye hem de ihracatçıya olumlu yansıyacağını belirtti. Yeni hasat döneminin sektörün tüm paydaşları için başarılı bir sezon olmasını beklediklerini söyleyen Kaçmaz, şunları kaydetti: “COVID-19 salgının da etkisiyle geçtiğimiz aylarda limon ihracatında alınan öz izin şartı nedeniyle önemli dış pazarlarımızda belirli oranlarda kayıplar yaşamıştık. Ancak devletimiz bu kısıtlamayı kaldırarak hem üreticinin hem de ihracatçının önünü açtı. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde de bu gibi kısıtlama kararlarının alınmasına ihtiyaç olmayacak ve narenciye ihracatı aralıksız sürecek.”