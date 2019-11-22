TÜSİAD SD2 Programı, Bursa’da tanıtılacak

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Yerli teknoloji tedarikçilerinin teknoloji kullanıcıları ile buluşamaması ya da teknoloji kullanıcılarının yerli teknoloji tedarikçilerinin yetkinlikleri konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması ülkemizde önemli bir sorun. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de (TÜSİAD) bu soruna çözüm bulmak, hızlanan ve kartopu gibi büyüyen teknoloji devriminin bir parçası olabilmek, teknolojide ve katma değerli üretimde başarı hikâyeleri ortaya çıkarmak için 2 yıl önce TÜSİAD SD2 Programı’nı başlattı. Programın Bursalı sanayicilere de ulaşabilmesi için harekete geçen Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan ile yönetim kurulu üyeleri, TÜSİAD Görev Gücü Başkanı Perihan İnci’yi ziyaret etti. TÜSİAD SD2 Programı’nda 2020 dönemi için Bursalı firmalara özel alan açılabilmesi konusunun değerlendirildiği ziyarette, 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 15.00’te Crowne Plaza Bursa’da bir bilgilendirme ve arama toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Programın Anadolu açılımı Bursa’dan başlayabilir

TÜSİAD Görev Gücü Başkanı Perihan İnci’nin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı sonrası sınırlı sayıda teknoloji kullanıcısı firmanın kabul edilebileceği programın Anadolu açılımına Bursa’nın öncülük etmesi bekleniyor. Sadece sanayiciler ve şirketlerin dijital dönüşüm çalışmalarındaki üst düzey yöneticilerine açık olacak bu ilk toplantının ardından, programa teknoloji kullanıcısı olarak katılabilecek kurumsal şirketler belirlenecek. Programa katılan şirketler, dijital dönüşüm çalışmasında belirleyeceği bir ihtiyacı için çağrı hazırlayacak. Program kapsamında hazırlanan çağrılar için Artırılmış Gerçeklik, Bulut, Büyük Veri & Analizleri, Eklemeli Üretim & İleri Malzemeler, Endüstriyel İnternet, Robot & Otomasyon, Sensörler, Siber Güvenlik, Simülasyon, Yatay / Dikey Entegrasyon, Yapay Zeka & Akıllı Sistemler gibi alanların en az birinde faaliyet gösteren teknoloji tedarikçisi şirketlere duyuru yapılacak ve devamında karşılıklı eşleştirmelerle çözüm odaklı süreç devam edecek.

BOSİAD Başkanı Çağan’dan toplantıya davet

Sanayide rekabetçi kalmak için en büyük katma değerin 4.0 dönüşümünde olduğunu hatırlatan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, şunları söyledi; “TÜSİAD SD2 gibi böylesine önemli bir programdan Bursalı firmalarımızın da yararlanması, böylece yeni teknolojilerle buluşulması ve inovasyonda yetenek kazanması başlıca hedefimiz. Programda teknoloji kullanıcısı olarak yer almayı değerlendirebilmeleri için düzenlenecek bilgilendirme toplantısına Bursalı firma sahiplerimizin ve şirketlerinin, dijital dönüşüm çalışmasındaki üst düzey yöneticilerinin katılımı son derece önemli. 2 Aralık 2019 Pazartesi günü TÜSİAD Görev Gücü Başkanı Perihan İnci’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantısının ardından gelecek talep doğrultusunda TÜSİAD SD2 Programı’nın Anadolu açılımı Bursa’dan başlayabilir. Bu önemli proje ile BOSİAD olarak, hem faaliyet gösterdiğimiz sanayi bölgemizin kalkınmasına hem de kent ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız.”