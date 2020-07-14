Tütün üreticileri: Avans ödemelerimiz yapılsın

14 Temmuz 2020

NİHAT DELİBAŞI - İZMİR

Tütün üreticileri, avans ödemelerinin yapılmamasından şikayet ederek, 25 yıldan bu yana devam eden ödemelerin yapılmasını talep etti. Kırımı yarıladıklarını ve masrafları banka kredileri ile karşıladıklarını belirten üreticiler avans ödemeleri yapılmadığı takdirde gelecek sene tütün üretiminde düşüş yaşanacağını savundular. Tütün üreticileri taleplerini şöyle dile getirdiler:

“Tefecinin eline düştük”

Atila Kaçan/Eşme Kazaklar Köyü: "47 yaşındayım. Başka ziraat bilmiyorum. Köyümüzde 200 aile tütün eker, vaktiyle 600 amele taşınırdı. Şimdi 12 aile tütün ekiyor. Üretim zaten yüzde 80 düştü. Firmalar şubat ve martta avansın en az yarısını öderdi. Kırım neredeyse yarıyı buldu. 1 lira avans alamadık. 25 yıldır ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bankalar, kredi borcun varsa yenilemiyor. Üretimi sürdürmek için tefecinin eline düştük. Tütünü, tütüncülüğü bitirmek mi istiyorlar? Çiftçi ne yapacak?”

“Para yatırılmadan imza yok”

Nurullah Bilek/Manisa Demirci İcikler Mahallesi: “12 yaşından beri tütün üreticisiyim. Bu yıl üretimi devam ettirmek için bankadan kredi çektim. Mahallemiz 540 üreticiden 145’e düştü. Sözleşmede fiyat belirtilmez, biz imzalar geçerdik. Firmalar dikimde, dikimin ardından neredeyse yarı parayı yatırmış olurdu. Bu yıl daha bir lira alamadık. Şirketler sanki birleşmiş gibi. Oysa, sözleşme imzalatmak için birbirleriyle yarışırlardı. Gelecek sene bankaya para yatmadan sözleşmeye imza atmam. Cumhurbaşkanımız, tütüncünün sesini duysun. Şehre gelsek ne yapacağız. Bizim köyde kalıp, üretmemiz lazım.”

"6 ay önce kimse inanmazdı"

Rıza Eraydın/Güney Ziraat Odası Başkanı: “6 ay önce firmalar ödeme yapmayacak dese kimse inanmazdı. Bir firmada sıkıntı olsa, diğeri malı tarlada bırakmaz alırdı. Sanki birleşmiş gibi ortak hareket ediyorlar. Tütün üretimi zaten geriliyordu. Bu yıl rekoltede yüzde 30 düşüş bekliyorduk. Gelecek sene çok büyük kayıp olur. İlçemizdeki üretim 3 bin tondan bin 800 tonlara geriledi. Gözden kaçan bir detay olarak da alternatif ürünler geliyor. Örneğin kekik. Alıcı geliyor, peşin ödeme yapıyor. Tütün üreticisi küser, alternatif ürüne yönelirse toparlamak mümkün olmaz. Kasıt mı var, Türk tütünü bitirilmek mi isteniyor?”