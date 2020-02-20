Üç dernek el ele verdi, Bursa Ticaret Köprüsü kuruldu

20 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa İş Kadınları Derneği (BUİKAD), Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği Bursa Şubesi’nin (TÜGİAD) ortaklaşa düzenlediği “Bursa Ticaret Köprüsü” isimli iş geliştirme toplantısı yapıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hizmet binasında düzenlenen etkinliğe üç dernekten 30’ar üye katıldı. Üyeler 10’ar kişilik gruplar halinde yuvarlak masalarda bir araya gelerek sektörlerini ve işlerini anlattı. Etkinliğin sonunda 90 üyenin de birbiriyle tanışarak olası işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi sağlandı. Etkinliğin açılışında üç dernek adına konuşma yapan BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Bursa Ticaret Köprüsü etkinliğini her yıl düzenleyerek gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Etkinliğin amacı üç etkin sivil toplum kuruluşu üyelerinin bir araya gelerek birbiriyle tanışması ve olası iş birliği fırsatlarının yaratılmasıdır. Bursa’nın kendi dinamikleri içinde ticaret hacmini artırmasını hedeflediğimiz etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Etkinliğin açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da , “Bu etkinlik sahip olduğumuz networkleri ekonominin içine katabilmek anlamına geliyor. Son yıllarda Türkiye’nin içinde bulunduğu durgunluk şirketlerimizi ciddi anlamda zorlamaktadır. BTSO olarak Bursa ve Türkiye ekonomisinin gelişimi için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. 2013 yılından bu yana 40’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirdik. Bu projelerden TEKNOSAB için bugüne kadar 1 milyar liraya yakın altyapı yatırımı yaptığımız bu proje Bursa ve Türkiye’nin orta gelir sendromundan çıkışını sağlayarak, orta yüksek teknolojiye geçişinde etkili olacak. BUTEKOM ise başta teknik tekstiller başta olmak üzere kompozit malzemeler mükemmelliyet merkezimiz bu dönüşümün parçası olacak. bütün bunlar şirketlerimizin geömişten bugüne taşıdıkları güçlü altyapılarını geleceğe taşıyacak olan önemli merkezlerdir. Bugüne kadar yapılan tüm projelerde Bursa iş dünyası aktif bir şekilde yer aldı. Bu işbirliği ve koordinasyondan dolayı şükranlarımı sunuyorum.”