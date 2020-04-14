Uçuşlarını durduran SunExpress cargo taşımacılığına yöneldi

14 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan yaptığı açıklamada, dünya ekonomisi ve sosyal yaşamını etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerin durdurulduğunu anımsattı.

SunExpress Hava Yolları'nın filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti.

''Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağız. Uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kilograma kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyoruz.''

Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını anlatan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, ''Kuruluşumuzdan bu yana tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.''