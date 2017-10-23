UEDAŞ'ın ‘Şehrin Işıkları’ Sergisi EPDK'da açıldı

23 Ekim 2017



ZEHRA ORUÇ-BÜŞRA KOSİF

ANKARA - Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. (UEDAŞ) Şehrin Işıkları Sergisi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’da sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

UEDAŞ tarafından düzenlenen, Şehrin Işıkları fotoğraf yarışmasında dereceye giren ilk 50 fotoğraf, EPDK'da görücüye çıktı. Bugün düzenlenen açılış töreninde konuşan UEDAŞ CEO'su İsmail Ergüneş, ulusal çapta düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı ‘Gece ve Işık’ temalı Şehrin Işıkları Yarışmasına 3 bin 821 başvurunun olduğunu söyledi. Ergüneş, “UEDAŞ olarak sanatı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sergilenen fotoğraflardan elde edilen geliri kimsesiz çocuklar kurumlarına bağışlıyoruz. Şirket çalışanlarımızla Kızılay yararına Türk Halk Müziği Korosu düzenledik. Limak Vakfı ile Limak Filarmoni Orkestrası kurduk. Ankara ve İstanbul'da iki konser düzenledik. 6 Aralık Zeki Müren’in doğum gününde memleketi Bursa'da bir projemiz var. Ancak henüz olgunlaştırmadık. Oradan elde edilecek geliri de yine sosyal yardım kuruluşlarına bağışlayacağız” dedi. Ergüneş, Sevgi Yolu projesi, doğudaki okullarda düzenlenen çeşitli kampanyalarla da sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.

Önümüzdeki kış fiyat artışı beklenmiyor

Öte yandan, enerji kaynaklarının önemli bir bölümünü ithal eden bir ülke olarak dolar kurundan enerji sektörünün de etkilendiğini ifade eden İsmail Ergüneş, “Kurdaki artış orta ve uzun vadede enerji maliyetleri etkiler. Ancak önümüzdeki kışı konuşursak, gaz ve elektrik fiyatlarında artış beklenmiyor” bilgisini verdi.

Şehrin Işıkları Sergisi, 23-28 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerini bekliyor.



