UEDAŞ'ın yatırım bütçesi 271 milyon TL’ye çıktı

28 Aralık 2017

Gülay SOYDAN PEHLEVAN

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın da içinde bulunduğu Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan hizmet alanında 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’nin (UEDAŞ) 2017 yılı çalışmaları ve 2018 yatırımlarını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü, 5 yıl içerisinde 1.3 milyar TL yatırım yapmaya hazırlandıklarını söyledi. Gümüşlü, “2017 yılında 230 milyon TL yatırım yaptık. Müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 271 milyon TL’lik yatırım planladığımız 2018’de de bu hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

CBS projesinin 2. etabını tamamladı

UEDAŞ olarak Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Gümüşlü, yeni ürünler geliştirerek sistemlere ve şebekeye değer katmayı hedeflediklerini anlattı. 2014’te başlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projesinin 2. etabı olan alçak gerilim safhasının 2017’de tamamlandığını ifade eden Gümüşlü, “Bu sayede kullanıcılarımıza planlı kesintileri önceden ve mevcut kesintileri anında bilgilendirmeyi hedefliyoruz. CBS ile ayrıca hatların durumunu da takip edebiliyoruz. Bursa’da enerji dağıtım hatlarının yüzde 74’ü, Balıkesir’de yüzde 89’u, Çanakkale’de yüzde 90’ı, Yalova’da ise yüzde 85’i havai” şeklinde konuştu. Gümüşlü, Scada projeleri hakkında da şunları söyledi:

“Hali hazırda 289 istasyonda faaliyetini sürdürdüğümüz ve tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izleme olanağı sağlayan Scada projesini bu ay içinde 77 istasyonu projelendirmek suretiyle kapsamını genişletmeye devam ediyoruz.”

Sektördeki pazar payı yüzde 9

Gümüşlü, 2017 yılında yapılan kayıp kaçak alanındaki etkin mücadele neticesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen hedef kayıp kaçak oranının 2,5 puan daha altında kalmayı başardığını ve kayıp kaçak oranında tüm dağıtım şirketleri içinde birinci olduklarını vurguladı. Öte yandan UEDAŞ’ın Türkiye’nin dördüncü büyük dağıtım şirketi olarak sektördeki pazar payının yüzde 9 olduğunu belirten Gümüşlü, “UEDAŞ; 4 ilde, 55 ilçede, 2221 mahallede ve 636 köyde toplamda 35 bin 501 kilometre kare alanda faaliyetlerine devam ediyor. Her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak altyapısını da genişletiyor” dedi.