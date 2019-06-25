UEDAŞ’tan çalışanlarına güvenli sürüş eğitimi

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet için, iş güvenliği ve işçi sağlığına verdiği önemle eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Yılbaşından itibaren 594 personelini eğitime tabii tutan şirket, çalışanların kullanmış oldukları araç türlerine göre güvenli sürüş eğitimini vererek elektrik teknisyenlerinin ihbar geldikten sonra hızla hareket ederek arıza noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.

Özellikle zorlu arazi koşullarında ve şiddetli geçen iklim şartlarında araç kullanan personelin saha ve trafikteki araç kullanım şartlarını iyileştirmek için çalışanlarına eğitim veren şirket, ayrıca sepetli ve pick-up araçların mekanik, elektronik kontrol özelliklerini ve performans sınırlarını da öğretiyor. Şirket aracı kullanan personellere verilen eğitime Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da hizmet veren çalışanlar katıldı. Lastik türleri ve özellikleri, fren sistemleri, araçlarda kontrolün kaybedilmesini engellemeye çalışan elektronik sistemler gibi konularda çalışanlarını teorik olarak eğiten UEDAŞ, kaygan yüzeylerde sürüş eğitimi ve manevra kabiliyeti üzerine de uygulamalı eğitimleri personeline sundu. Söz konusu eğitimler 3-4 yıllık periyotlarda, sürüş eğitimi almamış personel sayısının artması sonucu tekrarlanıyor. Uzman eğitmenlerle yapılan organizasyonda, eğitim her grup için bir gün teorik, bir gün pratik eğitim olarak yapıldı. Saha çalışanları, deneyimli eğitmenlerden aldıkları kursu başarı ile tamamladı.