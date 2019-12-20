UHKİB, Endüstri 4,0’a hızlı uyum için sahada

20 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - UHKİB’in, ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4,0 Entegrasyonu Ur-Ge Projesi’nde yer alan 10 firma için danışmanlık faaliyetleri devam ediyor.

Endüstri 4.0 danışmanlık faaliyeti tüm hızıyla devam ediyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Eylül ayında başlatılan projede, Bosch Endüstri 4.0 danışmanları firmalara 4 ay boyunca danışmanlık hizmeti verecek. Bosch Endüstri 4.0 danışmanları ile gerçekleştirilen faaliyet; firmaların fabrikalarına yönelik saha ziyaretlerinin yanı sıra arka planda detaylı bir çalışmayı kapsıyor.

Programın en önemli bölümlerinden biri olan saha çalışmasını gerçekleştiren danışman ekip, ziyaretlere başlamadan önce, her bir firma ile ayrı ayrı tanışma toplantısı yaparak ilgili departman personellerinin Endüstri 4.0 uyumu hakkında görüşlerini topladı. Ardından danışman ekip, UR-GE Projesi’nde yer alan bu 10 firmada 3 gün boyunca tam gün mesai yaparak analiz gerçekleştirdi. Endüstri 4.0 danışmanlık faaliyeti, firmaların final sunumlarını gerçekleştirmesiyle sona erecek.