UİB, 2020’ye yüzde 5 artışla başladı

04 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - UİB’in Ocak 2020 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı 2 milyar 528 milyon dolar seviyelerinde olan UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 851 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracat rakamlarını değerlendiren Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Ülkemiz ekonomisindeki pozitif hareketlenme doğrultusunda geçen yıl olduğu gibi bu sene de ülkemiz ihracatında artışlar bekliyoruz. Faiz oranlarının gerilemesi ile birlikte finansmana erişim kolaylığı sağlayan ihracatçılarımızın, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile başarılarını yıl boyunca sürdüreceklerine olan inancımız tamdır. Biz de UİB olarak ihracattaki artış trendinin devamlılığı adına çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz” dedi.

OİB’in ihracatı Ocak ayında 2,1 milyar dolar

Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,83 büyüme göstererek 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 27 milyar 247 milyon dolar olarak açıklandı.

UTİB’ten Ocak’ta 103 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,67 artışla 103 milyon dolara ihracata imza atmış oldu. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 199 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB ihracatı Ocak’ta 60,4 milyon dolar

Ocak ayında 60,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,07 arttı. UHKİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,75 artışla, 693 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.

UMSMİB’in ihracatı, Ocak ayında 11,7 milyon dolar

Ocak ayında 11,7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 156,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB’den Ocak’ta 6,1 milyon dolarlık ihracat



Ocak ayında 6,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 127 milyon dolar seviyelerinde bir dış satışa imza attı.



Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Ocak ayı ihracatı ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 oranında artışla 212,6 milyon dolar olarak açıklandı.