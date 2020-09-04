UİB Genel Sekreter Yrd. Dr. Ayşe Mehtap Ekinci oldu

04 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Beykent Üniversitesi’nde MBA alanında tamamladı. ABD merkezli York Üniversitesi’nde uluslararası ticaret, finans, iletişim, halkla ilişkiler ve liderlik alanlarında doktorasını yapan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Japonca bilmektedir. İş hayatına özel sektörde bilişim, tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik yaparak başlayan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, sırasıyla Türkiye İş Bankası, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde görev almış olup, son olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapmıştır.

Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, Finans Yönetimi ve Medya İletişim alanlarında çalışmaları bulunan Dr. Ayşe Mehtap Ekinci’nin, “Türkiye’de Ar-Ge Destekleri” konusunda yayınlanmış bir kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır. Dr. Ayşe Mehtap Ekinci evli olup 3 çocuk annesidir.