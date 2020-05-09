UİB ve Eximbank’tan ihracatçıya “kolay” finansman için online seminer

09 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - “Türk Eximbank Sigorta ve Kredi Uygulamaları / Covid-19 kapsamında alınan tedbirler” başlığı altında gerçekleşen eğitim seminerine, Türk Eximbank Bursa Şube Müdürü Yasin Okur konuşmacı olarak katılarak ihracatçılara sundukları tedbirler hakkında detaylı bilgi verdi. UİB üyelerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde, Türk Eximbank ve KGF arasında yapılan protokol ile devreye alınan Stok Finansman Destek Paketi gibi yeni uygulamalar başta olmak üzere tedbirler detaylı bir şekilde aktarıldı. Seminerde, Türk Eximbank’ın yurt içi kredi programları ve uygulamaya alınan yeni ürünler, alacak sigortası ürünleri ve alıcı kredileri gibi başlıklarda ihracatçılara kapsamlı bir sunum da yapıldı.



Stok Finansman ihtiyacı için 1 yıl vadeli TL reeskont kredisi

Seminerde verilen bilgilere göre, Türk Eximbank ve KGF arasında yapılan protokol kapsamında devreye alınan Stok Finansman Destek Paketi’nde, mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılara, stok finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak 1 yıl vadeli TL reeskont kredisi kullandırılacak. Stok finansmanına yönelik kredilerde faiz oranı yıllık yüzde 7.75, KGF komisyonu ise yüzde 0.50 olarak uygulanacak. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere alınan tedbirler kapsamında; TL reeskont kredisi, KGF ile yeni iş birliği, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı, uzatılan kredi geri ödeme vadeleri, taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl ve ücretsiz uzatılan sigorta limitlerindeki vadeler konularında da üyelere detaylı bilgi aktarımında bulunuldu.



TL reeskont kredisine KGF teminatı

Buna göre, istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla kullandırılmaya başlanan TCMB kaynaklı TL reeskont kredisinde, azami kredi tutarları KOBİ’ler için 25 milyon TL, diğer firmalar için 50 milyon TL olurken, krediler ise azami 360 gün vadeli olarak ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılacak. Seminerde Türk Eximbank’ın KGF ile yeni iş birliği kapsamında TL reeskont kredilerinin KGF teminatı ile kullandırılmaya başlandığı, döviz reeskont kredilerinin vadesinin ise bu zor dönemde ihracatçıların finansman yükünü azaltmak için azami 1 yıldan azami 2 yıla çıkarıldığı da belirtildi. Yine 30.06.2020 tarihine kadar olan kredi geri ödeme vadeleri, TCMB kaynaklarından kullandırılan krediler için 3 ay, Eximbank kaynaklarından kullandırılan krediler için 6 ay ve Sevk Öncesi İhracat Kredileri için 6 ay uzatılabilecek. Ayrıca taahhüt riski açık olan reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapatma süresi tanınırken, sigorta ürünlerinden faydalanan ihracatçıya kolaylık açısından da sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı.