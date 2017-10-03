UİB'den ihracat yüzde 13 arttı

03 Ekim 2017

Bursa

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla Eylül ayında yapılan ihracat 2 milyar 231 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 12,77 oranında artış gösterdi. 2017 yılındaki dokuz aylık toplam ihracatı yüzde 21,28 oranında artarak 21.3 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 28.2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,41 artışla 1 milyar 933 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB’ in 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasındaki dokuz aylık ihracatı ise yüzde 23,94 artarak 18.6 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 22,73 artarak 24.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,45 artarak 86.6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak -30 Eylül tarihleri arası ihracatı 857.5 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da 1.1 milyar dolar seviyelerine geldi.

UHKİB’den 43 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,58 oranında bir artışla 43 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in dokuz aylık ihracatı yüzde 7,86 oranında artarak 415.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 4,90 artarak 537 milyon dolar oldu. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) Eylül ayı ihracatı ise yüzde 4,91 oranında azalarak 13.8 dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2017 yılı dokuz aylık toplam ihracatı 116 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 160 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında 12.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) dokuz aylık ihracatı 89.6 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 106.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,62 artışla 141.7 milyon dolar olarak açıklandı.