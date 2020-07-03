UİB’nin haziran ihracatında otomotiv hariç tüm sektörler artı yazdı

03 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) Haziran 2020 ihracat rakamları açıklandı. Haziran ayındaki ihracatı, 2 milyar 125 milyon 637 bin dolar seviyelerinde olan UİB’in, Ocak-Haziran dönemindeki ihracat tutarı ise yüzde 29,11 gerilemeyle 11 milyar 302 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında yüzde 10,68 kayıpla 1 milyar 765 milyon 468 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), Ocak-Haziran dönemindeki performansı ise 9,5 milyar dolar olarak açıklandı. UİB ihracatından yüzde 83,06 pay alan otomotiv endüstrisinin ilk 6 aylık gerilemesi yüzde 30,79 oldu.

Tekstil ve hazırgiyim ihracatı arttı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Haziran ayında 79 milyon 598 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in aylık bazdaki artışı yüzde 8,82 oldu. UTİB'in Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise 443,5 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Haziran ayında 68 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı. UHKİB’in Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise 302,1 milyon seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.

Meyve sebze mamul ihracatında artış yüzde 22

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artışla 12 milyon 848 bin dolar ihracata imza atmış oldu. UMSMİB’in Ocak-Haziran dönemindeki performansı ise 78,6 milyon dolar olarak açıklandı. Haziran ayında 28 milyon 488 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ocak-Haziran döneminde 61,9 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Haziran ayı ihracatı ise 171 milyon dolar olarak açıklandı.