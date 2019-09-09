Ukrayna ile ticaretin hızlanması bekleniyor

09 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldığı Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (EUROCHAMBRES) Ortak Üyeler Komitesi toplantısını değerlendirdi. Başkan Matlı “Yeni dönemde Ukrayna-Türkiye arasında imzalanması muhtemel serbest ticaret anlaşması konusunda detaylı bilgiler aldık ve ardından çıktılarının son derece faydalı olacağına inandığımız bir dizi temaslarda bulunduk. İş dünyası olarak bizlerin en büyük beklentisi bu tarz temasların iki ülke arasındaki ticari süreçleri hızlandırmasıdır” dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasında 4 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin kesinlikle arttırılabileceğini vurgulayan Özer Matlı “İki ülke Cumhurbaşkanları 10 milyar dolar ticaret hedefi koyarak serbest ticaret anlaşması için prensipte anlaşma sağlamış durumda. Aslında bu bile oldukça mütevazı bir hedef. Ancak inanıyorum ki, sürdürülebilir ve iki ülkenin de kazançlarının gözetildiği bir anlaşma hayata geçirildiği taktirde; iki ülke ekonomisi el ele vererek, müthiş bir sinerji ile çok etkileyici projeler, çok etkileyici rakamlar ortaya çıkarabilir” diye konuştu.