Ukrayna'dan ihracatçı ve nakliyecilere uyarı

24 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Odesa Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda Ukrayna Parlamentosunda verilen, Türk taşımacılara yönelik 14 gün karantina uygulaması ile sonuçlanabilecek bir kararın onaylandığı bildirildi.

Ukrayna'dan uygulama konusunda bilgilerin beklendiği ifade edilen yazısında, Ukrayna sınır kapılarında 14 günlük olası karantina bekleme süresine hazır olunması gerektiği ifade edildi.

TİM tarafından İhracatçı Birliklerine gönderilen yazıda da şu görüşlere yer verildi.

''Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit taşımalarda nakliyecilerimizin ve ihracatçılarımızın operasyonlarında olası 14 günlük bekleme süresine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısı yapılmaktadır.

Ukrayna Hükümeti, 14 Mart 2020 tarih 287 sayılı Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Ukrayna'dan gelen kargo araçlarının sürücülerinin ve mürettebatının, hava ve deniz araçlarının mürettebatının, nehir gemileri, tren ve lokomotiflerin mürettebatları için bazı ülkelerin Ukrayna'ya karşı ülke sınırlarını geçme konusunda uygulanan kısıtlamalara karşılık önlemler alınmasına karar vermiştir.

Ukrayna devletler sınırlarının geçilmesine kendi devlet sınırlarının geçişini kısıtlamayan ülkelerin yük araçları, hava ve deniz mürettebatı, nehir gemileri, tren üyeleri ve lokomotif sürücüleri ve mürettebatı için izin verilecektir.''

Ukrayna Bakanlar Kurulu kararına https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-dzerkalni-zahodi-do-krayin-yaki-vstanovlyuyut-obmezhennya-dlya-ukrayinskih-pereviznikiv linkinden ulaşılabilinecek.