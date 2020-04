Ukraynalı iş insanından belediyeye destek

07 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya'nın Serik ilçesinde 5,5 yıl önce 2 bin metrekare alan üzerinde et ürünleri işleme tesisi kuran Val-Et Et Entegre Tesisi şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Shevchenko, 45 kişinin çalıştığı tesislerde günlük 3 ton işlenmiş et ürünleri üretimi yapıldığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomilerinin bozulduğunu, Türkiye'de de binlerce kişinin işsiz kaldığını ve yardıma muhtaç duruma geldiğini belirten Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi'nin yardım kampanyasına da destek olmak amacıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Antalya’da yaşayan Ukraynalı iş insanı Ivan Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi’nin kapasitesi 2 katına çıkarılan günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi ile gıda yardım paketlerinde kullanılmak üzere bir ton işlenmiş et ürünleri desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Ivan Shevchenko, ''2014 yılında son derece güvenli bir şehir olduğu için ailemle Antalya’ya yerleştim. Muratpaşa’da oluşturulan dayanışma, birlik ve beraberlik ortamının ne kadar önemli olduğu bu süreçte bir kez daha anlaşıldı'' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da desteklerinden dolayı Shevchenko’ya teşekkür etti. Uysal, şunları kaydetti.

''Aşevimiz uzun yıllardır bağışlarla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Aşevi bu süreçte her türlü gıda bağışını kabul ediyor. Hep birlikte, dayanışma içinde gerçek ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.''

Muratpaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla kapasitesini iki katına çıkardı. Salgın öncesi, gerçek ihtiyaç sahibi 930 kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayan aşevi, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yaklaşık 2 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılıyor.