"Ülke kültürleri tasarımı belirliyor"

03 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Yatak sektöründe; yatak, baza ve başlık gibi 100 farklı çeşitte üretimi olan KAYBED, sağlık sektörüne yönelik Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştı. Üretimlerinin yüzde 80’ini ihracata yönlendirdiklerini belirten KAYBED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nebi Doğan, farklı ülkelerin uyku kültürlerine ve tüketicilerin ihtiyaçlarına göre ürünler tasarladıklarını söyledi. Kayseri OSB’de 6 bin metrekaresi açık, toplamda 10 bin metrekarelik alan üzerinde günlük 300 adet yatak ürettiklerini belirten Doğan, "Bugün itibarıyla farklı kalite ve özellikte yataklar üretiyoruz. Yataklarımızda genellikle üst kalitede olan latex, yün ve pamuk gibi malzemeler kullanıyoruz. Özellikle Prince Coil ve Renda markalarımızda uyku konforunu öne çıkaran ürünler kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

Nefes alabilen, hareketli yataklar üzerinde çalışıyor

Sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarıyla yatak serilerini sürekli genişlettiklerini ifade eden Mustafa Nebi Doğan, "Son dönemlerde, Ar-Ge partnerlerimiz ile sağlık sektörüne yönelik ürünler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca insomnia gibi hastalıklarla alakalı uyku problemi olan hastaların uykuya daha hızlı geçmelerini sağlayan yataklar üzerinde çalışmalarımız var. Özellikle insanların REM uykusu dediğimiz bölüme kolay geçmelerini sağlayan yatağa ait etkenleri artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Bunun yanı sıra yatalak hastaların, sürekli yatmadan kaynaklanan yaralarını önlemek için hareketli baza ve nefes alabilen yataklar üzerinde projelerinin olduğunu dile getiren Doğan, "Bünyemizdeki Prince Coil isimli serimize Exclusive serisi yatakları ekledik. Bu seride doğal ürünleri kullanarak, bir yatak koleksiyonu oluşturduk. Öte yandan Renda Sleep Confort serisi yataklarımız içindeki yeni roll pack yataklarını da kutulu olarak sevk etmeye başladık" ifadelerini kaydetti.

"Dinamik bir marka çıkarmayı hedefliyoruz"

İstikrarlı ve dengeli büyüyerek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha etkin rol almayı istediklerinin altını çizen Mustafa Nebi Doğan, "Önümüzdeki yıllarda, iç piyasaya yönelik dinamik bir marka çıkarmayı hedefl iyoruz. Ürünlerimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Bu yıl daha çok makine yatırımı yapmayı düşünüyoruz. Üretim hattımızı tam otomatik hale dönüştürmeyi planlıyoruz. 2019 yılında ise sektörün durumuna göre yeni fabrika yatırımı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.