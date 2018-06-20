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Uluborla'ya kiraz girişi yasaklandı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde dışarıdan alımlarla kalite düştüğü gerekçesiyle ilçe dışından kiraz alımı yasaklandı.

Uluborla'ya kiraz girişi yasaklandı
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Isparta Uluborlu Belediyesi Başkanı Mehmet Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, kiraz alımıyla ilgili firmalarla yapılan toplantıda kiraz alım merkezine Uluborlu ve köyleri haricinde kiraz girişinin yasaklandığını belirtti.

Ünverdi, "Kiraz alım merkezine çevredeki alım merkezlerinin kapanmasından dolayı çok kiraz girişi olduğu için kalite düştü. Firma yetkililerini bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Kiraz teslim zamanlarında belediye görevlileri pazarda görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, sosyal medya hesabından da karar uymayan komisyoncuların sosyal medyadan fotoğraflarının teşhir edileceği paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA

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