Uludağ OSB’nin kalitesi tescillendi

24 Temmuz 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa’da belgeyi alan üçüncü bölge olduklarını söyleyen Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, “bölgedeki firmalarda kaliteli ürünlerinin üretiminin önünü açabilmek ve o ortamın hazırlanabilmesini sağlamak için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Süreci sonuna kadar götüreceklerini kaydeden Aydın, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001'i de alarak süreçleri devam ettireceklerini ifade etti.

Uludağ OSB içerisinde 244 firmanın bulunduğunu dile getiren Aydın, süreci tamamladıktan sonra 2023'te 1 milyar dolar ihracat rakamını yakalayıp, 30 bin çalışanı ve yüzde 100 doluluğu olan bir organize olmayı hedeflediklerini belirtti. BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Yusuf Yılmaz da, yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalar neticesinde OSB'nin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Kalite belgesi takdim töreninde, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Törenin sonunda, davetliler eşliğinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi bayrağı göndere çekildi.