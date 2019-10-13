Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir

13 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önceki yıl başlatılan yüzde 10 misafir öğrenci kontenjanına Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) şimdiden ulaştı. İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Merinos Gölpark’ta organize edilen ‘Ensar Olup Muhacirle Kucaklaşmak’ etkinliğine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, dernek üyeleri ve yüzlerce misafir öğrenci katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede öğrenim gören misafir öğrenci sayısının 7 bin 200’e yükseldiğini söyledi. YÖK tarafından yürütülen ‘Uluslararasılaşma Programı’ kapsamında hedeflenen yüzde 10 rakamını şimdiden yakaladıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Önümüzdeki yıl bu rakamın yüzde 10’ları geçmesi için de gerekli çalışmaları şimdiden yürütüyoruz. Hâlihazırda 128 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Misafir öğrenci sayısı ve hacmi bakımından Türkiye’de ilk 5 üniversite arasındayız. Bunlar işin resmi tarafı elbette. Bizim tarihi ve kültürel köklerimizin buluştuğu ve ortak paydamızın olduğu gayri resmi tarafı da var. Bunlar aynı zamanda bizim dini, vicdani ve insani görevimiz. İster gönül coğrafyamızdan olsun isterse de dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerimiz olsun, hepsi bizim için misafirdir. Onların en iyi şekilde eğitim alması ve buradan döndükleri zaman Türkiye’nin gönüllü elçileri olabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Kılavuz’a destek teşekkürü

Programa ev sahipliği yapan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, kuruldukları tarihte toplam bin öğrenciye hitap ettiklerini, bugün ise sadece Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 7 bin 200 misafir öğrencinin bulunduğunu kaydetti. Gelinen noktanın kendileri için büyük bir önem arz ettiğini belirten Başkan Ebubekir Armağan, arzularının yaptıkları çalışmalar neticesinde misafir öğrencilerle aynı sofrada buluşabilmek olduğunun altını çizdi. Başkan Armağan, destekleri ve alakalarından dolayı BUÜ Rektörü A. Saim Kılavuz’a teşekkür etti.

Etkinlikte Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören yüzlerce öğrencinin yanı sıra İpekyolu Uluslararası Derneği üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.