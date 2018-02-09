Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 400 öğrenci e-dünya abonesi oldu

09 Şubat 2018

Esra ÖZARFAT

BURSA - İş dünyası desteği ile üniversite öğrencileri DÜNYA gazetesinin dijital yüzü olan e-dünya’yla tanışıyor.

Proje kapsamında Bursalı sanayici ve iş insanlarının desteğiyle bir yıl boyunca DÜNYA gazetesi okuyucusu olacak 400 öğrenci, abonelik şifrelerini DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın elinden aldı.

Törende konuşan Didem Demirkent, “DÜNYA Gazetesi olarak alanımızdaki tek gazete olma özelliğine sahibiz. Bağımsız ve ilkelerine bağlı yapımız ile iş dünyasının sesini duyurmak adına özveriyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Bursa iş dünyasının destekleriyle DÜNYA gazetesinin dijital yüzü olan e-dünya’yla tanışan Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin abonelikleri düzenlenen törenle başlatıldı. Bursalı sanayici ve iş insanlarının desteğiyle bir yıl boyunca DÜNYA gazetesi okuyucusu olacak 400 öğrenci abonelik şifrelerini DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın elinden aldı.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan ve iş dünyasının sponsorluğuyla öğrencileri Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi olan DÜNYA gazetesi ile tanıştırmayı hedefleyen kampanya kapsamında Uludağ Üniversitesi’ndeki 400 öğrencinin abonelikleri düzenlenen törenle başlatıldı. Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen törende DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yanı sıra DÜNYA Yönetim Kurulu Üyeleri Hülya Koç ve Burcu Kösem, Bölgeler Koordinatörü Sait Ravanoğlu ile Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi de hazır bulundu. Tören öncesi Rektör Prof. Dr. Ulcay ile bir araya gelen Didem Demirkent ve yönetim kurulu üyeleri, vizyonunu 3. Nesil Üniversite olarak belirlemiş olan Uludağ Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 43 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan üniversitenin kente ve Türkiye’ye büyük katkı sağladığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sanayi kenti olan Bursa’da özellikle üniversite – sanayi işbirliğine yönelik çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

“Geleceğin iş dünyası temsilcilerine hitap etmekten çok mutluyum”

DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent de geleceğin girişimcilerine ve iş dünyası temsilcilerine destek verenlerin özel kişiler olduğuna dikkat çekti. 38 yıl önce Nezih Demirkent tarafından kurulan DÜNYA gazetesinin Türkiye’de ekonomi gazeteciliği alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna işaret eden Demirkent, yabancı yayınların Türkiye’ye kazandırılmasında da etkin olduklarını kaydetti. Demirkent “Geleceğin iş dünyası temsilcilerine hitap etmekten çok mutluyum. DÜNYA alanında tek gazete olma özelliğine sahip. Bağımsız ve ilkelerine bağlı yapımız ile iş dünyasının sesini duyurmak adına özveriyle çalışıyoruz” dedi. Başarılı öğrenciler, bir yıl boyunca DÜNYA ve eklerini günlük olarak takip edebilecek.