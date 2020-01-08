Uludağ yeni yılda yüzde 100 doluluğa ulaştı

08 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden olan Uludağ’ın yılbaşı haftasını yoğun geçirdiğini söyleyen Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, yılbaşı tatilini hafta sonu ile birleştirerek tatilini uzatanların Uludağ’a akın ettiğini anlattı. Özellikle yerli turistte kayda değer yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Yazıcı, yabancı turistte de özellikle Rusların zirveyi tercih ettiğini söyledi. Ersin Yazıcı, “Oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Doluluk yerli turist ağırlıklıydı. Rus turistler de geçen yıl itibari ile Bursa’ya yeniden gelmeye başladı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla Rus turist ağırladık. Yoğunluk halen devam ediyor ve 15 gün sürmesini bekliyoruz. Hatta aynı yoğunluğun sömestr tatilinde de olmasını öngörüyoruz” dedi. Ersin Yazıcı, günübirlikçilerden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kar yağışı sevindirdi

Bursa Turizm Platformu ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu da, “Yılbaşından 1 hafta öncesine kadar kar yağmama endişemiz vardı ama yeni yıla 2 gün kala kar yağışı başladı ve 35 santimetreye kadar ulaştı. Dolayısıyla yılbaşı tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren kayakseverler ve kayak sporlarıyla uğraşanlar için kaliteli kayak pistleri oluştu. Uludağ Şubat ayı sonuna kadar oldukça hareketli geçecek ve değişim festivallerle daha da renklenecektir. Yılbaşı sonrası sömestre dönemine kadar doluluk oranlarının hafta içi yüzde 70, hafta sonu yüzde 90, sömestr tatilinde ise yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

Seyyar satıcılara karşı önlem alınacak

Yılbaşında güvenlik güçleri ve denetim ekiplerinin de yerli ve yabancı turistin huzuru, güvenliği ve konforlu tatil geçirmeleri için görevlerini eksiksiz yaptığına değinen Saracoğlu, Uludağ’da bugünkü sorunun turistleri rahatsız edici seviyede satış yapmaya çalışan seyyar satıcılar olduğuna dikkati çekti. Bu konuyla alakalı çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Saracoğlu, Bursa Turizm Platformu olarak bu konuyu ayrıca önemsediklerini ve çözümü için yasal yolları başlattıkları bilgisini verdi.

Kar kalınlığı bir metreyi aşan, hatta bazı bölgelerde iki metreye ulaşan Beyaz Cennet Uludağ’da yoğunluğun 15 gün sürmesi bekleniyor.