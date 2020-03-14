Uludağ’da 10 günde 3 bin kişi ağırlandı

14 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - 2000 yılından bu yana Bursa’da pek çok farklı konuda kongre düzenlediklerini, son olarak Uludağ’daki 5 kongreyi toplam 70 BURKON personelinin katkılarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyen Eker, “Uludağ’da sezonun en durgun döneminde otellerin yüzde yüz doluluk oranıyla çalışmasını sağlamak suretiyle, hem Uludağ’a hem de Bursa ekonomisine katkı verdik” ifadelerini kullandı. Bursa başta olmak üzere ülkeye önemli kongre, sempozyum, kurs, zirve ve toplantılar kazandırarak bilime, turizme ve ekonomiye katkı sağlayan BURKON Turizm & Kongre’nin, Uludağ’daki 5 kongresi sona erdi. Kongreleri başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını açıklayan Eker, “Dünya genelinde yayılan Koronavirüs salgınından Devletimizin aldığı önlemler neticesinde belki de en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Bu sebeple ilk vaka açıklanana kadar da etkinlikler, toplantılar devam etti. Bu dönemde çok şükür biz de Uludağ’daki 5 kongremizi bitirdik” dedi.

Yılda 3 kongreden 13 kongreye

BURKON firmasının 2000 yılından bu yana Bursa’ya önemli kazanımlar sağladığına dikkat çeken Eker, “Bursa’da 2000’li yılların başında senede, 2-3 adet kongre yapılıyordu. Biz o dönem akademisyen hocalarımızla görüşmeler yaparak kongreler düzenlenebileceğini düşündük ve o zamanlar ilkini gerçekleştirdiğimiz birçok kongre 20 yıldır Uludağ’da yapılıyor. 2000’li yıllarda, senede 2-3 adet kongrenin yapıldığı o günlerden, Uludağ’da senede 13 kongrenin yapıldığı bu günlere geldik. Bu kongreler sayesinde, Uludağ’a yılda 3 ila 5 bin kişi arasında katılımcı getiriyoruz. Sadece bu sene 5-15 Mart tarihleri arasında düzenlediğimiz 5 farklı kongrede, 3 bin katılımcıyı ağırladık. Gelen katılımcılarımız hem Uludağ’da, hem de Bursa’da geziyor, alışveriş yapıyor, yemek yiyor. Böylece şehrimizin turizmine ve ekonomisine katkı sağlıyorlar. Normalde Mart’ın ilk haftası sezonu kapatan Uludağ’daki oteller, Kongreler sayesinde etkinliklerimiz bitene kadar açık kalıyor ve bu sürede yüzde yüz dolulukla hizmetlerini sürdürüyor” diye konuştu.

Kongre başkanlarından verimlilik vurgusu

Son olarak düzenlenen 12. Uludağ KBB Günleri ve 15. Uludağ Nöroloji Günleri kongreleriyle ilgili değerlendirmede bulunan kongre başkanları, bilimsel açıdan verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti. 12. Uludağ KBB Günleri Düzenleme Kurulu Başkanları Özel Medicabil Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Gültekin Akbulut ve Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Coşkun; kulak burun boğaz dalındaki az konuşulan yeni gelişmelere ağırlık verdiklerini ve özellikle genç akademisyenlerin kongreye yoğun ilgi gösterdiğini ve verimli bir toplantıyı geride bıraktıklarını söylediler.

15. Uludağ Nöroloji Günleri Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Bora ve Uludağ Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu ise, bu yılki kongrede, beyin damar hastalıkları, MS hastalığı, Parkinson gibi konuları işlediklerini bu sayede bilime ciddi katkılar sunduklarını belirtiler.