Uludağ'da "sömestir" bereketi

03 Şubat 2018

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "oteller bölgesi"nde, 6 binin üzerinde yatak kapasitesi ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da, sömestir tatili, otel işletmecilerini ve esnafı mutlu etti.

Otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluktaki 20 kayak pistine sahip merkezi tercih eden tatilciler, kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkardı.

"Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90"

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, Uludağ'ın kış turizminin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Uludağ'da tatil süresince ciddi bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Beceren, "Uludağ sömestr tatilini çok güzel geçirdi. Sadece bir gün hariç. O bir gün de çok ciddi bir tipi vardı. Bu nedenle tesisler çalışmadı. Onun dışında çok güzel geçti. Pistler, tatilciler ve günübirlikçilerle birlikte ciddi bir doluluğa ulaştı." diye konuştu.

Beceren, konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının tatmin edici olduğunu dile getirerek, "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Geçen yıl da sömestir tatilini güzel geçirmiştik. Bu yıl da güzel geçti. Sömestir tatilinin güzel geçmesi biraz da hava şartlarına bağlı. Dediğim gibi bir gün dışında Uludağ'da hava çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Yoğunluk esnafı da memnun etti

Uludağ'da kızak kiralayan iş yerinin sahibi Erkan Aktaş da sömestir tatilinden önce kar yağışı az olduğu için hareketliliğin de az olduğunu belirterek, "Sömestir tatiliyle birlikte güzel bir kar yağdı. Kar yağışı ve sömestir tatili yoğunluğu arttırdı. Sömestir tatiliyle birlikte yoğunlukta yüzde 50 artış oldu." dedi.

Kayak ve snowboard kiralayan Murat Alınca da sömestir tatilini çok iyi geçirdiklerini ifade etti. Alınca, 30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, "Çok yoğundu. Genelde aileler ve günübirlikçileri ağırlıyorduk. Sömestir tatilinden önce pek bir şey yoktu. Sömestir tatiliyle birlikte günde 100-150 kayak ve snowboard kiraladık. Hafta sonları bu sayı daha da artıyordu. Yüzde yüze varan artışlar oluyordu." diye konuştu.

Uludağ'da kar motorları kiralayan Taner Çetin ise kar motorunu daha çok yabancı turistlerin tercih ettiğini vurgulayarak, "Sömestir tatiliyle birlikte yerli turistleri de ağırlamış olduk, tatili genel olarak güzel geçirdik." ifadelerini kullandı.

Köfte ekmek satan Ramazan Ataş da 4 yıldır Uludağ'da köfte ekmek sattığını belirterek, normalde günde 50-60 dürüm sattığını, bu sayının sömestir tatiliyle birlikte 200-250'yi bulduğunu söyledi.

Uludağ'da 43 yıldır hediyelik eşya satışı yapan Hasan Mantarlar ise turist sayısının sömestir tatiliyle birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

