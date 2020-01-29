Ulukoza’dan 35 şirket doğdu

29 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO) Genel Müdürü Prof.Dr.Recep Eren, 2015 yılında TÜBİTAK’ın 1512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın resmi uygulayıcısı seçilen ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin kamu fonlarından yararlanmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren ULUKOZA programı ile bugüne kadar 200’er bin lira hibe desteği alarak 35 şirketin kurulduğunu ve bu şirketleri ulusal/uluslararası bir çok yatırım sermayesi şirketi ile buluşturduklarını açıkladı.

“Hedefimiz ekosisteme katkı sağlamak”

UÜ-TTO’nun Girişimcilik Birimi’nin faaliyetlerinden biri olan ULUKOZA Programı hakkında detaylı bilgiler veren Prof.Dr. Recep Eren, “girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için ofis, mentörlük, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri bedelsiz sunuyoruz. Ana hedefimiz, inovatif ve ticari faaliyete dönüşebilecek, teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerini geliştirerek, BURSA ve Marmara Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

110 işfikri başvurusu yapıldı

ULUKOZA programına lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, örgün öğrenim veren üniversitelerin Lisans, Yüksek Lisans veya doktora programlarından en çok 10 sene içerisinde mezun olan kişilerle birlikte, daha önce Teknogirişim programlarından destek alamayanların başvurabildiklerini ve bu kapsamda ULUKOZA 2020-1 Dönemi’nde 110 iş fikri başvurusu aldıklarını açıklayan Recep Eren, ön uygulama ve yetiştirme programı olarak iki aşamalı verilen ön kuluçka hizmetleri ve iş planı hazırlama desteği ile başlayan ve TÜBİTAK 2. aşama panellerinde son bulan süreçle ile ilgili şu bilgileri verdi: “Program tanıtımı, eğitim içerikleri ve sağlanacak danışmanlık-mentorluk hizmetlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantıları sonucunda 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle 110 iş fikri başvurusu alındı. UÜ-TTO uygunluk değerlendirme ekibi tarafından şekli incelemeleri gerçekleştirilen başvurulardan uygun bulunan 96 tanesi iş fikri konularına göre sektörel olarak belirlenmiş olan “İş Fikri Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilmiş, 45 tanesi ön uygulama programına katılmaya hak kazandı. Girişimcilerin kademeli olarak yoğunlaştırılmış eğitim programlarından geçmeleri ve ara değerlendirme ile gelişimlerin takip edilmesi ve bir sonraki aşamaya geçerek detaylı eğitimlerden geçmeleri planlanmıştır. Bu kapsamda, ön uygulama programında verilen eğitimler birer günlük olacak şekilde, yetiştirme programındaki eğitimler çalıştay formatında, önce teknik eğitim, ardından uygulamalı eğitim olacak şekilde planlanmıştır.”

Başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçecek

Ön uygulama programında iş planı mentorluğu hizmeti ile iş planı geliştirilmesinin sağlanacağını belirten Eren, “Yetiştirme programında ise iş fikrinin doğrulaması, sahada teknolojinin doğrulama çalışmaları mentorluğu ve ticari boyutunun geliştirilmesi amacıyla yatay iş modeli mentorluğu hizmetleri verilecektir. Her iki aşamada gerçekleştirilen iş planı değerlendirme komisyonu Ar-Ge merkezi yöneticileri, ticaret ve sanayi odası sektörel uzmanları, akademisyenler ve kamu kurumu sektörel uzmanlarının katılımı ile oluşturulacaktır. Verilen hizmetler sonucu, ön uygulama programı iş planı değerlendirme komisyonu karşısında sunum yapan girişimcilerden başarılı bulunanlar yetiştirme programına katılmaya hak kazanarak hızlandırıcı programına devam edecektir. Yetiştirme programı iş planı değerlendirme komisyonu karşısında sunum yapan girişimcilerden başarılı bulunanlar da 1512 programı TÜBİTAK 2. aşama başvurusu yapmaya hak kazanmış olacaktır” dedi.

Danışmanlık ve mentorluk hizmeti alacaklar

Ön Uygulama programına katılmayan hak kazanan 45 girişimcinin tanışma toplantısı ve girişim sohbetlerinin ardından iş modellemesi, patent farkındalık, proje yönetimi, ekip oluşturma ve iş birliği yapma, 1512 iş planı yazma, iş planı finansman, pazar ve rakip analizi, iş planı sunumu eğitimlerini alacaklarını kaydeden Prof. Dr. Recep Eren, bilgisayar, ofis gereçleri, yüksek hızlı internet bağlantısı ve toplantı salonu hizmetlerinin girişimcilere ücretsiz olarak sunulacağını ve sürecin son aşamasının ise TÜBİTAK panelleri olduğunu kaydederek sözlerini şöyle noktaladı:

“TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihlerde sunuma çağırılan girişimci adayları iş fikri sunumlarını 5 dakika sunarak ve sonrasındaki 5 dakika soruları cevaplayarak TÜBİTAK jüri ekibini iş fikirleri ile ilgili ikna etmeye çalışacaklar. TÜBİTAK panelleri sonucunda 200.000 TL hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler şirketlerini TÜBİTAK’ın verdiği son tarihe kadar kurup, ilgili evrakları TÜBİTAK’a gönderdiklerinde ön ödeme olarak yüzde 40 hibe şirket hesaplarına yatırılacak ve şirketleşen girişimciler çalışmalarına aktif olarak başlayacaklar.”