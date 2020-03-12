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Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı

İnegöl’de her yıl nisan ayında düzenlenen ve mobilya sektörünü buluşturan MODEF, ileri bir tarihe ertelendi.

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı
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BURSA (DÜNYA) – Mobilya kenti İnegöl’de nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Modef fuarlarının ilki olan 43’üncü Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, ileri bir tarihe ertelendi. 6-11 Nisan tarihleri arasında Modef Fuar aMerkezi’nde 25 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan sektör buluşmasının yeni tarihi ise bildirilmedi. Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Modef Nisan fuarımız Bakanlar kurulu kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gerekli açıklamayı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Bursa İnegöl Mobilyası Yavuz Uğurdağ MODEF

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