Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ileri bir tarihe alındı

12 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Mobilya kenti İnegöl’de nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Modef fuarlarının ilki olan 43’üncü Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, ileri bir tarihe ertelendi. 6-11 Nisan tarihleri arasında Modef Fuar aMerkezi’nde 25 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan sektör buluşmasının yeni tarihi ise bildirilmedi. Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Modef Nisan fuarımız Bakanlar kurulu kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gerekli açıklamayı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.