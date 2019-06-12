Uluslararası işbirliği ile çalışmalar yürütülüyor

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında Fransız ve İsviçreli jeologlarla birlikte İznik Gölü’nde sürdürülen Arkeo-Sismik araştırmaların 2019 yılındaki bölümü başarılı bir şekilde tamamlandı.

İznik Gölü’nde havadan fotoğraf çekimi esnasında tesadüfen keşfedilen bazilika kalıntısının hangi tarihte ve ne tür bir doğa felaketi sonrasında göl içine battığının araştırılması amacıyla başlatılan çalışmaların 2019 yılındaki kısmı bitirildi. 1 Nisan 2019 tarihinde başlatılan interdisipliner proje ile bugüne kadar detaylı araştırılmamış Kuzeybatı Anadolu Fay Hattının Sakarya’dan gelip İznik Gölü üzerinden Gemlik Körfezi’ne giden kolunun incelendiği bilgisini veren Prof. Dr. Mustafa Şahin, proje kapsamında İznik Gölü ve çevresinin jeolojik, jeomorfolojik ve arkeolojik verileri bir araya getirdiklerini aktardı.

“Tahmin edilenden çok daha fazlası var”

İznik Gölü Bazilika kalıntısında 2015 yılında başlayan araştırma ve kazılara aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Mustafa Şahin; “Bazilika ve 2018 yılı yüzey araştırmasında göl kıyısında tespit ettiğimiz yapı kalıntısı da dikkate alındığında İznik Gölü’nde su altına batmış yapı kalıntılarının tahmin edilenden fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle İznik Gölü ve çevresinde arkeo-sismik araştırmalar yapılmasına karar verilmiş ve ekibe jeologlar da dahil edilmiştir. Projenin 2019 yılındaki bölümünde ağırlıklı olarak İznik Gölü’nde yer alan su altı kültür varlıklarının araştırılmasına ve çağlar boyunca İznik’te yaşanan depremlerin interdisipliner bir şekilde araştırılmasına ayrılmıştır” diye konuştu.

Uluslararası üniversitelerle çalışılıyor

İnterdisipliner projenin, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Fransa’nın Grenoble Alpes Üniversitesi ve İsviçre’nin Bern Üniversitesi’nin jeoloji bölümlerinin bir araya gelmesi ile hayata geçirildiğine işaret eden Şahin; “Projenin başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi’nden şahsım üstlendi. Fransa’nın Grenoble Alpes Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Julia de Bernardy de Sigoyer ve İsviçre’nin Bern Üniversitesi’nden Prof. Dr. Flavio Anselmetti destekte bulunuyorlar. Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz ve Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal’ın yanı sıra bir grup lisansüstü öğrenci de çalışmalarımızda bizlere yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra Fransa’dan Renaldo Gastineau, Charline Giguet Covex, Pierre Sabatier, İsviçre’den ise Dr. Stephano Fabbri katıldılar. Projeye ayrıca Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi'ne bağlı İznik Deprem Zararlarını Azaltma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Çelik de eşlik ediyor” dedi.

Gölün içindeki oluşumlar ilk defa görüntülendi

Proje kapsamında İznik Bölgesi’nin geçmişte yaşanan depremlerin tarihinin yanı sıra İznik Gölü’nün sedimanları, göl seviyesindeki değişimlerin oranlarını da incelediklerini vurgulayan BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin; “Göl tabanının büyük bir bölümü ilk defa yüksek çözünürlüklü cihazlarla görüntülenmiştir. Gölün en derin noktası olan 82 metre derinliğe sahip krater de ilk defa görüntülenen noktalardan birisi olmuştur. Çalışma kapsamında İznik Gölü’nün tabanında metan gazı çıkışı sağlayan kraterler, bugüne kadar görüntülenmemiş aktif faylar ve tümülüs şeklinde tepecikler keşfedilerek ilk defa görüntülenmiştir” şeklinde konuştu.

Şahin ayrıca, 2020 yılında planlanan çalışmalar ile gölün tamamının batimetrik haritasının çıkartılmasını ve gölün en derin noktasından karot numunesi alınmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.