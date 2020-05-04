Uluslararası Kemer Sualtı Günleri online yapılacak

04 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen 19’uncu Uluslararası Kemer Sualtı Günleri bu yıl ilk defa tüm dünyada ekonomi ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle internet ortamında canlı gerçekleştirilecek.

Bu yıl 16-19 Mayıs tarihlerinde 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek Uluslararası Kemer Sualtı Günleri Online Sualtı Fotoğraf ve Kısa Film Yarışmalarına katılacak yarışmacılar, 5 yıl içinde Antalya kıyılarında çekilmiş fotoğraf ve videolarla yarışabilecek. Her kategori birincisine Kemer'de 5 günlük iki kişilik tatil hediye edilecek.

Ayrıca etkinlikle aynı tarihlerde 12’inci Uluslararası Sualtı Araştırma Sempozyumu da yan etkinlik niteliğiyle çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'in doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi ve ören yerleri, doğa sporları merkezi olarak da büyük ilgi gördüğünü belirtti. Topaloğlu, şunları kaydetti.

''Koronavirüsle ilgili tüm önlemlerimizi alsak da şu anda evde kalmak bu virüsün yayılmasını engellemek için yapılabilecek en önemli etken. 19 yıldır aralıksız düzenlenen uluslararası bir yarışmayı iptal etmeden son 5 yıldır kıyılarımızda çekilen fotoğraf ve videolardan derlenecek bir görsel şölen ile festival havasında geçen etkinliğimizi devam ettireceğiz.''

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz de, online yayın konusunda deneyimleri olduğunu belirtti. Geçen yıl, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfedarasyonu (CMAS) Bilim Kurulu toplantısını geçen yıl 18’inci Kemer Sualtı Günleri programı içerisinde yapıldığını anımsatan Öniz, şöyle devam etti.

'' Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinliği fiilen yaşama geçirmek olanaklı değildi. Bizde böyle bir çözüm bulduk. Bu yıl etkinlikte 12’inci Uluslararası Sualtı Araştırma Sempozyomu da online gerçekleştirilecek. Etkinliğin online olması nedeniyle dünyanın her yerinden büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz.''

Sualtı Görüntüleme yarışmaları toplam 8 kategoriden oluşuyor. Etkinlikte ''Metin Pehlivaner Türk Sualtı Arkeolojisi Katkı Ödülü'' de verilecek. Yarışma sonuçları 19 Mayıs 2020 saat 19.00’da ilan edilecektir.