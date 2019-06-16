Uluslararası Patent Birliği yeni döneme hazır

16 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Son iki dönemdir başkanlığını Türkiye’nin önde gelen Patent vekillerinden Erdem Kaya’nın üstlendiği UPB, ana misyonunu hayati önem taşıyan Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin kavramların topluma en sade ve doğru şekilde anlatabilmek olarak belirledi. Yeni dönemde görev yapacağı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Erdem Kaya; marka, patent, faydalı model ve benzeri konularda Türkiye’nin hızlı bir şekilde yol alması gerektiğini vurguladı. UPB’nin bu açığın giderilmesi noktasında sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Erdem Kaya; “Devletimizin son yıllarda özellikle Sınai Mülkiyet alanında gerçekleştirdiği kanun değişiklikleri bizlere önemli kazanımlar sağladı. Ancak dünya genelinde de ciddi bir ilerleme var. Türkiye’nin bu açığını hızlı bir şekilde kapatabilmesinin tek yolu, Fikri Hak kavramının tabana doğru ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Dünyadaki başarı hikâyelerine baktığımızda, istisnasız tüm başarılı kurumlarda markalar, patentler gibi gayri maddi mal varlıkları maddi mal varlıklarından çok daha büyük önem ve değer arz ediyor. İş dünyası olarak bizlerin de artık bu gerçeği idrak etmemiz gerekiyor. Bu noktada Uluslararası Patent Birliği olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yola çıktık. Yönetimde yer alan ve bizlere destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Farkındalık ve uzmanlık eğitimleri düzenlenecek

UPB’nin yeni dönemde daha aktif bir çalışma içerisinde olacağının altını çizen Erdem Kaya, bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere her alanda işbirlikleri içerisinde olacaklarını kaydetti. Kaya, “İlk olarak Marmara’dan başlayıp sonrasında ülkemizin diğer bölgelerine genişleyecek şekilde Fikri Haklar noktasında hedefe dönük etkinlikler ve eğitimler düzenlemek istiyoruz. Ayrıca Patent ve Marka Vekilliğine hazırlık eğitimleri düzenlemek de planlarımız arasında yer alıyor. Ülkemizin ekonomik kalkınma noktasında belirlediği hedeflere bizler de elimizden gelen desteği vermek için çalışacağız” diye konuştu.

Erdem Kaya’nın başkanlığını üstlendiği UPB Yönetim Kurulu’nda Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Grup Başkanı Erhan Küçüksüleymanoğlu, Yeşilova Holding Ar-Ge Müdürü Gökhan Tekin, Avukat Dinçer Tomruk ve Avukat Erdem Turan yer alıyor.