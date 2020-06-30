ULUTEK işletme bedellerine 3 ay %25 indirim uygulayacak

30 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu, pandemi ile mücadele günleri kapsamında örnek bir karara imza attı. Bölge Yönetim Kurulu, Coronavirüs (Covid-19) Salgın tehdidi ile mücadele günlerinde alınan tedbirler kapsamında işletmelerin uzaktan çalışma yöntemine geçmesi ile bölgedeki işletme giderlerinde yaşanan azalmayı firmalara yansıtarak, bölgedeki firmalara destek olmak amacıyla işletme bedeline yüzde 25 oranında indirim uygulama kararı almıştı.

Haziran, temmuz ve ağustos ayları için firmalara gönderilecek faturalara yansıtılacak olan indirim ile firmalarının yanında olduğunu bir kez daha gösteren Bölge Yönetimi adına konu hakkında açıklamalarda bulunan ULUTEK Teknoloji Bölgesi Yönetici AŞ. Genel Müdürü ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz açıklamalarda bulundu. Bölge Yönetim Kurulu olarak her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de firmalarına destek verdiklerini ve dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci hep birlikte mümkün olan en iyi şekilde atlatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.