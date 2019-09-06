ULUTEK’in kalitesi tescillendi

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - ULUTEK Teknopark, 2018 yılında başlattığı kalite yönetim sistemi çalışmalarının meyvesini almayı başardı. Kalite Birliği Derneği ile ortaklaşa yürütülen projenin sonunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alındı. Teknopark Toplantı Salonu’nda düzenlenen belge takdim töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Kalite Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, BTSO temsilcileri, KALBİR temsilcileri, akademisyenler ve personel hazır bulundu.

Hedef ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olmak

Üniversite olarak zaman içerisinde inişli ve çıkışlı çok sayıda süreçlerden geçtiklerine işaret eden Prof. Dr. Kılavuz, yeni dönem için kurdukları Kalite Koordinasyon Birimi’nin arı gibi çalıştığını aktardı. Yeni dönemde üniversite içerisindeki her faaliyette kalite konusunu ön plana çıkardıklarını vurgulayan Kılavuz; “Her etkinliğimizde öncelikli olarak kalite konusunu göz önünde bulunduruyoruz. Bu hassasiyetimiz inşallah ilk 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer almamıza büyük bir artı sağlayacak. Üniversite-Sanayi ilişkilerinde atılım yapmamızı sağlayacak. ULUTEK içerisinde verdiğimiz hizmetlerin de daha kaliteli olmasına sebep olacak ve daha kaliteli daha yüksek hedefli firmaların buraya gelmesini sağlayacak” dedi.

Sürdürülebilir kalite vurgusu

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ise konuşmasında kalite ve verimlilik çağında kurum olarak kalite konusuna büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Kurum olarak başlattıkları çalışmaların sonucunda kalite belgesi almaya hak kazandıklarını söyleyen Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Karagöz, projeye emek veren herkese teşekkür etti. Kalitenin sürdürülebilir olmasının çok daha büyük bir öneme sahip olduğuna da dikkati çeken Karagöz, ULUTEK yönetimi ve tüm personeli olarak sürdürülebilir kalite çalışmaları konusunda etkinliklerine devam edeceklerinin altını çizdi.

Kalite Derneği’nden işbirliği teşekkürü

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok da derneğe kurumsal üye olan ve yaptığı çalışmalar sonucunda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanan ULUTEK yönetimini tebrik etti. Başkan Işığıçok, birlikte yürütülecek çalışmalar ile üniversitenin ve teknoparkın çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını aktardı.