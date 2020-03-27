ULUTEK'ten firmalara 2 aylık kira desteği

27 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işgücünün korunması ve firmaların ekonomik anlamda dirençlerinin arttırılması adına yaptığı düzenlemeler doğrultusunda Teknoparklarda Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmalara 2 aylık kira ödemelerinde erteleme ve ödeme planlarında kolaylık sağlandı. Bu kararda teknopark yönetici şirketlerinin mali durumu da gözetilerek işletme giderleri kapsam dışı tutuldu. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi de bakanlık genelgesi uyarınca bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle işletme giderleri hariç kira alınmamasına ve Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların kira ödemelerinin iki ay süreyle ertelenmesine karar verdi ve bu kararını firmalara iletti.