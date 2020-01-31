UNESCO Kış Okulu, Kastamonu’da gerçekleştirilecek

31 Ocak 2020

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen, dördüncü UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu etkinliği Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Kastamonu’nun Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kastamonu’da 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kalkınma ajansları uzmanları ile Kastamonu UNESCO masası temsilcilerinin katılması bekleniyor.

İki gün sürecek etkinlikte “Kalkınma Ajanslarının Rolleri, Katkıları ve UNESCO ile İş Birliği” başlığı altında “UNESCO ve Somut Olmayan Kültürel Miras”, “SOKÜM Farkındalığı İçin Görsel Kültürün Önemi”, “Kültür ve Kalkınma İlişkisi”, “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri”, “Örneklerle SOKÜM ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve El Sanatları”, “Kalkınma Ajansları İçin SOKÜM: Müze, Kent ve Kültür Endüstrileri İstişaresi” konularında uzman katılımcılar tarafından sunumlar ve değerlendirmeler yapılacak. Etkinlik sonunda ise düzenlenecek törenle katılımcılara sertifika takdim edilecek.