UNESCO listesindeki 6 eserden 3’ü Yıldırım’da

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Alan Başkanlığı çalışma ekibini ağırladı.

Bursa’nın UNESCO Tarihi Miras Listesi’nde yer alan 6 eserinden 3’ünün Yıldırım’da bulunduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bursa ve Yıldırım dünyanın aşık olduğu bir şehir. Bu gurur verici bir durum olduğu kadar, bir takım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu sorumlulukları yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu işbirliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Biz şehri; yapılaşması, ulaşımı, tarihi zenginlikleri, spor alanları, kültür sanat faaliyetleri, bir bütün olarak değerlendiriyor ve çalışmalarımızı bu bütüncül yaklaşımla yürütüyoruz” diye konuştu.

“Cumalıkızık’ı koruyarak gelecek nesillere aktaracağız”

UNESCO Tarihi Miras Listesi’ne girmenin oldukça zor olduğunu ve bir dizi yükümlülüğü beraberinde getirdiğini aktaran Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Ancak, listede kalabilmek, en az listeye girebilmek kadar zor. Öncelikle bu eserlerimizin korunması gerekiyor. Yıldırım bu konuda oldukça başarılı. Özellikle Yeşil ve Yıldırım Beyazıt külliyelerinin iyi muhafaza edildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yerli ve yabancı turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği Cumalıkızık’ta ticari faaliyetlerin artması, tarihi dokunun korunmasında bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu konuda birlikte alacağımız önlemler olacak. İşbirliği içerisinde Cumalıkızık’ı koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. Sizlere de gösterdiğiniz hassasiyet ve çalışmalarımıza sağladığınız destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.