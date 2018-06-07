Universal Ar-Ge holdingleşecek

07 Haziran 2018

Sabiha Toprak

Kendi alanında 500’e yakın şirkete kurumsal danışmanlık hizmeti veren Universal&Partners Grubu üyelerinden Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri AŞ, holdingleşme hedefinde. Aynı zamanda Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan global danışmanlık ve denetim şirketlerinin milli ve yerli versiyonu olarak anılmak istediklerini dile getiren Universal Ar-Ge İcra Kurulu Başkanı Dr. Ferkan Çelik, yerelde ve globalde en iyi firma olarak hizmet vermek istediklerini söyledi. Çelik, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında, SSM tarafından akredite edilmiş bir danışmanlık firması olma yönünde önemli bir sürecin içine girdiklerini ifade etti. Firma olarak güçlü bir liderliğe ve operasyonel ekibe sahip olduklarını söyleyen Çelik,”Bilim ve Devlet Bürokrasisinde yetkinlik ve deneyimlerini ispatlamış transferleri ile yetişmiş nitelikli insan kaynağını bir araya getiren firmamız, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda deneyimli öğretim üyeleri, Ar-Ge mevzuatı konusunda birinci elden tecrübeli bürokratları, teşvik ve vergi avantajları konusunda tecrübeli mali müşavirleri, operasyonel konularda tecrübeli endüstri ve işletme mühendisleri ile diğer destek personelinden oluşan 20’den fazla personeli hizmet veriyor” şeklinde konuştu. Çelik, yerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulumu, müşteri deneyimi merkezi kurulumu, sürdürülebilir Ar-Ge danışmanlığı, mükemmeliyet merkezi kurulumu, Ar-Ge projelendirme danışmanlığı, teknoloji geliştirme bölgesi kurulumu, inovasyon merkezi kurulumu, iş geliştirme merkezi kurulumu, yurtiçi ve yurtdışı kuluçka merkezi kurulumu, yurtiçi ve yurtdışı OSB kurulumu, teknoloji transfer ofisleri kurulumu ve sürdürülebilirliği ve Turquality alanlarında hizmet verdiklerini dile getirdi. Bu hizmet ve faaliyet alanlarına ilave olarak bünyesinde misyonu girişimci ve yatırımcılara en yüksek başarı oranını sağlayacak hızlandırıcı servisler de sunduklarını söyleyen Çelik, Türkiye’nin ilk özel bağımsız hızlandırıcı kuluçka merkezlerinden birini kurmaya da başladıklarını dile getirdi.

Ar-Ge ve inovasyonu seferberlik dönemi olarak görüyoruz

Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çelik, arge ve inovasyon konusunu harf inkılabı dönemindeki seferlik gibi bir seferberlik dönemi olarak gördüklerini belirterek “ bu süreçte firma olarak üniversite-sanayi ve savunma sanayi işbirliği noktasında oldukça kuvvetli kadromuz ile önemli bir rol oynadığımızı düşünüyoruz” dedi. 2017 Yılı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, Universal&Partners Group olarak kuruldukları günden itibaren her yıl agresif bir hızla büyüdüklerini ifade ederek şöyle konuştu: Bu büyüme ile eş zamanlı olarak da yeni yatırımlarımız gündeme gelecek. Çeşitli bacaklarda danışmanlık hizmeti veren bir yapı olarak holdingleşmeye doğru emin adımlar ile ilerliyoruz.”