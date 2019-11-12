Universal Partners Gaziantep’te ofis açtı

12 Kasım 2019

Sabiha TOPRAK



Universal Partners; İstanbul, Kocaeli ve Bursa’dan sonra önemli bir ticaret merkezi olan Gaziantep’te ofis açtı.



Uzun yıllar Gaziantep’in önde gelen şirketlerine muhasebe ve finans alanlarında hizmet veren SMMM ve Bağımsız Denetçi İbrahim Çöplü, Universal Partners Gaziantep şubesi kuruluşuna yönetici ortak olarak katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



İbrahim Çöplü, “Gaziantep başta olmak üzere çevre illerdeki firmalarımıza ar-ge, turquality, muhasebe, vergi ve bağımsız denetim alanlarında hizmet vereceğiz. Firmalarımızın sağlam bir mali yapı ile hareket etmelerini sağlayarak Denetim, Vergi, Ar-ge, Turguality, Yönetim Danışmanlığı , Kurumsallaşma, Finans ve Hukuk alanlarında firmalarımızın ihtiyaç duyacağı tüm alanlarda kendi alanlarında uzman ve profesyonel ekibimizle hizmet vererek firmalarımızın gelecekteki karlılıklarını maksimum seviyeye getirmelerini amaçlıyoruz. Gaziantep genelinde tüm bölgenin ekonomik hayatına değerine değer katacağımızdan şüphemiz yok.” dedi.