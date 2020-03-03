Universal Robots, gerçek zamanlı 5G teknolojisinin tanıtımında yer alacak

03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda Salon 2, Stand A100’de yerini alacak Universal Robots aynı zamanda, gerçek zamanlı 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk defa tanıtılacağı “5G Arena” özel alanında da kolaboratif robotlarını farklı uygulamalarla sergileyecek. İnsan-robot iş birliğine dayalı (kolaboratif) robotları ile üretimde güvenliği, verimliliği ve kaliteyi artıran Universal Robots, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek WIN EURASIA’ya katılacak. Bu yıl “Sanayide Dijitalleşme” konseptiyle en yeni teknolojilerin dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce ziyaretçi ile buluşacağı fuarda Universal Robots, kendi standının yanı sıra “5G Arena”da da yerini alacak.

“Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz”

Türk sanayisinin “Akıllı Üretim için 5G” vizyonu kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştiren 13 şirket arasında bulunan Universal Robots, Salon 1’de kurgulanan “5G Arena” özel alanında gerçek zamanlı 5G teknolojisiyle kolaboratif uygulamalarını sergileyecek. Gerçek zamanlı 5G teknolojisinin Türkiye’de ilk defa tanıtılacağı platformda yer almanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “5G teknolojisi Türk sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna büyük bir ivme kazandıracak. Biz de 13 şirket olarak ülkemizin ‘Akıllı Üretim için 5G’ vizyonu kapsamında yenilikçi uygulamalar geliştirmek üzere bir araya geldik. Gerçek zamanlı 5G teknolojisini, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan WIN EURASIA’da tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Universal Robots standında yenilikçi uygulamalar yapılacak

Universal Robots, farklı erişim ve taşıma kapasitesine sahip iş birliğine dayalı çalışan robotlarıyla Salon 2, Stand A100’de alma-bırakma uygulamalarından polisaj- çapak alma, paletlemeden yapıştırmaya kadar farklı uygulamalar gerçekleştirecek ayrıca G-Koduyla cobot nasıl programlanır deneyimi paylaşacak. İnsan - robot iş birliğinin geleceğin iş modelini oluşturduğunu belirten Kandan Özgür Gök ayrıca, Universal Robots’un iş birliği yaptığı birçok firmanın da cobot’larını WIN EURASIA’da sergileyeceğini dile getirdi.

Tak - Çalıştır ve Üretime Başla

Universal Robots, 5G Arena’da ve A100 standında tüm kolaboratif robot modelleriyle farklı uygulama örneklerini sergileyerek kolaboratif çalışmaya yönelik sahip olduğu üstün teknolojisini tanıtacak. Cobot’lar, insanı üretim sürecinin merkezine alan yaklaşımı ve her uygulamaya entegre olacak şekilde tasarlanmış Tak Çalıştır ve Üretime Başla! konseptiyle şirketleri geleceğe hazırlarken rekabet gücünü de artırıyor. İhtiyaca göre özelleştirebileceğiniz uç elelamanı, kamera, tutucu vb. aksesuar ve yazılımlarla donatılan cobot’lar, 17 ileri seviye ayarlanabilir gömülü güvenlik fonksiyonları, esnek üretim gibi birçok avantaj sağlayarak üretimde verimliliği arttırıyor.