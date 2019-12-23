Universal Robots ortaokul öğrencilerine cobot’ları anlattı

23 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Dünyanın önde gelen cobot üreticilerinden Universal Robots, kolaboratif robot teknolojisiyle üretimde yaşanılan gelişmeleri ve ileri teknoloji yapay zekânın yaratacağı dönüşümü öğrencilerle paylaşmaya devam ediyor. Globalde 50’den fazla ülkede kurulu 39 bin cobot ile yüzde 60 pazar payına sahip Universal Robots, kolaboratif robot teknolojisinin herkes için erişilebilir olduğunu okullarla yaptığı iş birlikleriyle de pekiştiriyor.

Universal Robots, Bursa’daki ÇEK Özel 3 Mart Eğitim Kurumları ortaokul öğrencileriyle biraraya gelerek ileri teknoloji yapay zekâ ve cobot teknolojisini anlattı. Etkinlikte iki cobot ile uygulamalar sergileyen ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Universal Robots, cobot teknolojisiyle her zaman bir adım önde olunacağını anlatmak için ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim kurumlarıyla yaptığı iş birliklerine devam etmeyi hedefliyor. Geleceği yakalamak için eğitim kurumlarıyla yaptıkları iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “İnsan zekâsını ve duyusunu temsil eden yapay zekâ teknolojisiyle ilgili dünyada yaşanılan gelişmeler, üretimde endüstriyel süreçleri de büyük bir dönüşüme hazırlıyor. Biz de ülke olarak bu değişiklikleri yakından takip etmeli ve doğru zamanda uyum sağlayabilmeliyiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak hepimizin görevi. Çocuklarımızın teknolojiye olan ilgisi bizleri daha da motive ediyor. Temelden başlayarak ileri teknolojilerle ilişkin bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak ve en önemlisi onlara farklı yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla bir araya geldiğimiz seminerde, cobot’larımızla çocuklarımızı buluşturduk ve onlarla harika bir zaman geçirdik” dedi.