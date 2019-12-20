Üniversite-sanayi işbirliğine Toksan desteği

20 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ 2244 Sanayi Doktora Programı’na katılımlar devam ediyor. Kentin önde gelen firmalarından Toksan Yedek Parça, 2 makine mühendisliği 1 otomotiv mühendisliği alanında olmak üzere toplam 3 doktora öğrencisine bünyesinde yürüttüğü Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarda görev verecek. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya arasında imzalandı.

Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya grup olarak 6 fabrikada toplam 1.500 personelle birlikte üretim faaliyetlerine devam ettiklerini açıkladı. Bugüne kadar kendi yaptıkları Ar-Ge çalışmaları bulunduğunu kaydeden Genel Müdürü Erol Sarıkaya; “Biz şuana kadar üniversiteden uzakta, kendi imkânlarımızla Ar-Ge çalışmaları yaptık. Ancak bu gerçek anlamda bir bilimsel çalışma olduğunu göstermiyordu. Bu protokol sayesinde artık tam olarak üniversite-sanayi işbirliğini hayata geçirmiş olacağız ve bilimsel çalışmalarımızı üniversitemizin deneyimli akademisyenleriyle birlikte yürüteceğiz. Programa bizleri de dâhil eden ve doktora öğrencilerini firmamızda istihdam etmemize olanak sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.