Üniversite-Sanayi işbirliğine ‘Uludağ’ imzası

30 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜBİTAK tarafından sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının arttırılması amacıyla başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’na kent sanayicilerinden de destek geliyor. Bursa’nın önde gelen firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., program kapsamında kimya, çevre, biyosistem ve gıda mühendisliği alanlarında yetiştirilmek üzere 4 doktora öğrencisine destek verecek. Üniversite ile firma arasında yürütülecek programın startı, Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen protokol imza töreni ile verildi. Törende BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. Erbak protokole imza attı.

Proje üretmek için özel bir fırsat

Programda konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, 2244 Sanayi Doktora Programı’nın Türkiye’yi şaha kaldıracak çalışmalardan birisi olduğuna inandığını vurguladı. Devletin, üniversitenin ve sanayicilerin bu programın ayaklarını oluşturduğuna işaret eden Saim Kılavuz; “Firmalarımızın hem inovasyon faaliyetlerinde hem de üretimde daha iyi pay alabilmeleri ve Türkiye’yi gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarabilmeleri için bu programın özel bir önem taşıdığına inanıyorum. Üniversitelerin de burada akademik ve bilimsel altyapı ve proje desteği noktasında ciddi bir işlev göreceklerini düşünüyorum. Bu projede yer aldıkları için Uludağ İçecek firmasına çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yüz akı markalarından birisi olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye’de kazandıklarının bir kısmını, Türk bilimi ve akademisinin gelişmesi için harcamaktan çekinmiyorlar. Ülkemize ve ekonomimize ciddi katkılar yaptıkları ve bu projede bizlere destek oldukları için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üniversite-sanayi işbirliği yıllardır en büyük hayalimiz”

Avrupa’da bulunan laboratuvar teknolojilerinin bugün Türkiye’de de bulunduğuna işaret eden Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. Erbak; “Çok şükür ülkemiz de bu teknolojilere artık sahip oldu. Dedemiz zamanından kalan önemli bir markayı bugünlere getirdik. El yordamı ile ürünlerimizi üretiyorduk. Yıllarca markamıza yatırım yaptık. Altyapısından üst yapısına kadar her şeyini kendimiz yaptık. Allah’a şükür bugünlere geldik. Yıllardan beri hayal ettiğimiz üniversite-sanayi işbirliğini bu protokol ile inşallah hayata geçirmiş olacağız. Emek veren ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel çalışmalara imza atacağımıza da inanıyorum” dedi.

Törende Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, BUÜ Merkez Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Ö. Utku Çopur, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Soner Altun, Denizcilik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlker Kılıç, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Tuğba Şimşek, Uludağ İçecek Ar-Ge Uzamanı Dr. Hande Hayrabolulu hazır bulundu.