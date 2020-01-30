Üniversite-Sanayi işbirliğini arttıracak fikirler paylaşıldı

30 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ÜSİGEM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Ülkü, sanayiciler ile akademisyenler katıldı. Çalıştayda akademisyenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yıllardır üniversite-sanayi işbirliğinin arzu edilen noktada olmadığının konuşulduğunu vurguladı. Bu eksikliğin kent-toplum ve üniversite ilişkilerindeki kopukluktan kaynaklandığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu şikâyeti ortadan kaldırmak için çok iyi niyetli bir şekilde adımlar atıyoruz. Daha kararlı uygulamalar ve projeler ortaya koymaya başladık. Devlet güdümüyle yürütülen işlerin çok sağlıklı yürümeyeceğini, biraz daha sivil inisiyatife kaymasının doğru olacağını düşündük. İki düşünceyi bir araya getirdik ve ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Üniversiteden 8-10 akademisyeni, iş dünyasından da 8-10 sanayiciyi bu gruba dâhil ettik. Belli periyotlarda toplanıyor, projeler üretiyor ve bunları aramızda nasıl çalıştıracağımızı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Doktora öğrencisi için başvuru oranı yüzde 60 arttı

Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktaran Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Tüm bu gayretlerimizin sonucunda ilk aşamada 27 firma ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde 100 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi noktasında proje imzaladık. Bu rakamın 2018 yılına göre yüzde 60 seviyesinde yükselmiş olması işte bu platformun fikir üretmesi ve eyleme dönüştürmesi sonucunda olmuştur. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha önemli işlere imza atacağız. 2 hafta kadar önce Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda üniversitemizin ortaya koyduğu performans tablosu bizlere gösterildi. Çalışmalarımızın sonucunda üniversitemizin akademik değerler anlamında yükseldiğini gözlemledik. 2244 projelerinde 2018 çağrıları, üniversitelerden gelen başvurular ve araştırma üniversitelerin bu başvurulara oranı ele alındı. Tüm araştırma üniversitelerinde düşüş olduğuna işaret edildi. Ancak sadece Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu oranda yüzde 60’lık bir yükselme yaşadığı vurgulandı. Bu bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu” diye konuştu.